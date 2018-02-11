محافظة شمال سيناء تعلن تسجيل الطلبة الجامعيين لتنسيق سفرهم للدراسة

محافظة شمال سيناء تعلن تسجيل الطلبة الجامعيين لتنسيق سفرهم للدراسةالأحد، 11 فبراير 2018 03:45 ص
اجتماع للواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء - صورة أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، اتخاذها إجراءات عاجلة للتنسيق لسفر الطلبة أبناء المحافظة للجامعات التى يدرسون بها خارج المحافظة، وأصبح متعذرًا عليهم السفر بسبب الأحداث الأمنية.
وجاء فى البيان، "تلاحظ تواجد بعض الطلاب والطالبات الجامعيين من أبناء المحافظة، الذين يدرسون بالجامعات الأخرى يرغبون فى العودة إلى كلياتهم خارج المحافظة وتحقيقاً لتلك الرغبة، فعلى كل طالب وطالبة تسجيل بياناته وهى عبارة عن الاسم، الكلية التى يدرس بها، الرقم القومى، رقم التليفون، وسيتم إخطاركم بتوقيت المغادرة بوسيلة نقل عن طريق المحافظة، على أن يكون كارنية الكلية والمجدد لهذا العام هو الأساس فى ذلك ومتواجد مع الطالب" .
وأوضح البيان، أن التسجيل من خلال هذا النموذج على الرابط التالى.
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