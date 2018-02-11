مجمع كيماويات جديد فى أبوظبى بمليار دولار

مجمع كيماويات جديد فى أبوظبى بمليار دولارالأحد، 11 فبراير 2018 02:49 م
مجمع كيماويات - أرشيفية
رويترز
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تبنى شركة شاهين كيم للاستثمارات المملوكة للمستثمرين من الإمارات وسلطنة عمان مجمع كيماويات جديدا باستثمارات 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) فى أبوظبى مما سيعزز قطاع إنتاج الكيماويات فى دولة الإمارات.
وقالت مدينة خليفة الصناعية أبوظبى (كيزاد) فى بيان اليوم الأحد إن شاهين كيم وقعت اتفاقا معها لاستئجار أرض للمجمع.
وأوضح البيان أن المنشأة الجديدة ستورد المواد الخام لعدد من أكبر الشركات الصناعية فى الإمارات مثل الإمارات العالمية للألمنيوم.
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