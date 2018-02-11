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الأحد، 11 فبراير 2018 07:08 م
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مجمع كيماويات جديد فى أبوظبى بمليار دولار

الأحد، 11 فبراير 2018 02:49 م
مجمع كيماويات جديد فى أبوظبى بمليار دولار مجمع كيماويات - أرشيفية


رويترز
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تبنى شركة شاهين كيم للاستثمارات المملوكة للمستثمرين من الإمارات وسلطنة عمان مجمع كيماويات جديدا باستثمارات 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) فى أبوظبى مما سيعزز قطاع إنتاج الكيماويات فى دولة الإمارات.

وقالت مدينة خليفة الصناعية أبوظبى (كيزاد) فى بيان اليوم الأحد إن شاهين كيم وقعت اتفاقا معها لاستئجار أرض للمجمع.

وأوضح البيان أن المنشأة الجديدة ستورد المواد الخام لعدد من أكبر الشركات الصناعية فى الإمارات مثل الإمارات العالمية للألمنيوم.

 

 


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ابو ظبى

الإمارات

سلطنة عمان

مجمع كيماويات

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