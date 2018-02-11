مباحث سوهاج تضبط تشكيلاً عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية





سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى سرقة الدرجات البخارية من الأماكن العامة والميادين عن طريق المغافلة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد أحمد أبوعايد مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد تعدد بلاغًا سرقة الدرجات البخارية بدائرة القسم، وكان آخرها محمد.ا.ع.ا، 40 عامًا، حاصل على دبلوم ويقيم بناحية باجا دائرة مركز سوهاج عن اكتشافه سرقة الدراجة البخارية خاصته رقم 97824 سوهاج دائرة القسم، ولا يتهم أحدًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1047 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2018.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وأسفرت جهود الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً شديد الخطورة تخصص فى "سرقة الدراجات البخارية من الأماكن العامة والميادين عن طريق المغافلة بدائرة القسم، ضم عبد النبى.ح.ر.أ، 22 سنة عاطل ويقيم المخبز الآلى قسم أول سوهاج، وأحمد.ح.ا.ا، 23 سنة، عاطل ويقيم أولاد على مركز المنشأة، ومحمود.ن.م.ع، 20 سنة، عاطل ويقيم كوم بدار – مركز المنشأة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط أفراد التشكيل العصابى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة محل الواقعة، وضبط بحوزتهم 5 هواتف محمول ومبلغ مالى 1800 جنيه، أقروا بأنها المبالغ المالية حصيلة البيع من المسروقات سابقة جارى حصرها، وبتطوير مناقشتهم تم ضبط دراجة بخارية تبين أنه مبلغ بسرقتها فى القضية رقم 6665 لسنة 2017 جنح مركز البلينا بتاريخ 22/5/ 2017 عن بلاغ بدوى.ع.ع، ويقيم بناحية برخيل دائرة مركز البلينا، وجارى تطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال قسم ثان سوهاج لسنة 2018.