لميس جابر من أسوان: علينا الخروج في طوابير تبهر العالم بالانتخابات الرئاسية





أسوان عبدالله صلاح_ ندى سليم

قالت الكاتبة لميس جابر، إن الجيش المصري والشرطة المصرية تقود حرب شرسة في محافظة شمال سيناء برا وبحرا وجوا، لافتة أن امام هذه البطولات التي يسقط من اجلها ابنائنا تستدعي مننا الوقوف بجانب وطننا والخروج في طوابير تبهر العالم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الكاتبة، خلال كلمتها بالمؤتمر الشعبي لحملة " انت الأمل" لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المنعقد باستاد محافظة أسوان، اليوم الأحد، أننا لانريد مشهد الانتخابات في عام 2012، الذي خلف لنا حكما إرهابيا ندفع ثمنه حتي الآن ضحايا وشهداء بالمساجد والكنائس والميادين، داعية الشعب المصري بعدم الاستماع لدعوات المقاطعة مؤكدة أن المشاركة بمؤتمر اليوم ليس لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما للوقوف بجانب وطننا.

ومن ناحيته وصف الفنان سمير صبرى، عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ"سكر حلوة الدنيا سكر" مستعيرا هذه الأغنية الشهيرة ، فى بداية كلمته خلال المؤتمر الجماهيرى الأول لحملة أنت الأمل لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الفنان سمير صبرى، إن الفترة الماضية فى تاريخ مصر شهدت كما وصفها القران الكريم فى قصة سيدنا يوسف بأنها سبع سنوات عجاف، مؤكدا أن سنوات مصر العجاف انتهت فى شهر يناير الماضى، وأن مستقبل مصر القادم سيكون "سكر حلوة الدنيا سكر".

وأضاف صبرى، من أسوان أوجه كلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية القادمة للمرة الثانية، لاستكمال المشوار الحلو الذى بدأناه منذ 4 سنوات معا، وأن رحلات الرئيس الماكوكية استطاعت أن تحل المشاكل المعلقة التى كانت مصر تعانى منها، وعلى سبيل المثال مشروع قناة السويس والطاقة الشمسية وباقى المشروعات العملاقة التى لمست المواطن المصرى وسيعود مردودها خلال الفترة المقبلة.

وأشار "صبرى"، إلى أن الشعب المصرى انتظر 30 سنة من غير رأى،معلقا "علمونا أننا ملناش حق الاختيار" ولابد أن يكون للشعب رأيه ويفكر مع الدولة، لافتا إلى ان التكاسل والبطالة لن تفيد المصريين، مؤكدا ان المواطن لابد أن يكون جزء من الوطن.

واختتم قائلا "أنا من الناس اللى هتقف فى طوابير طويلة أيام الانتخابات للإدلاء بصوتى فى الصناديق، عشان نعيش سوا الأيام الحلوة مع بعض"، وغنى مع الجمهور أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود".

وفى نفس السياق وصف الإعلامى مفيد فوزى، أبناء مصر الذين سيقفون فى طوابير الانتخابات المقبلة بالمخلصين و"الرجولة".

وتطرق الى النوبة قائلا انها قضيتنا التى نسعى لحلها نهائيا منذ القدم ولكن الخطوات الفعلية بدءت بالظهور فى عصر الرئيس السيسى، بجانب مشاكل اسوان كمحافظة سياحية تتمتع بطابع طبيعى خلاب ولها مواصفات معينة يجب ان ناخذها فى الاعتبار لذا يجب ان نكمل المسيرة للاخر فى عصر السيسى.

جاء ذلك كله مساء اليوم أثناء انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لحملة أنت الأمل باستاد أسوان بحضور الإعلامى مفيد فوزى، الدكتورة لميس جابر، والروائى يوسف القعيد، والفنان سمير صبرى، والفنانين أحمد عبد العزيز، أحمد سلامه، أحمد فلوكس، هنا شيحه، والشاعر عبد الله حسن، ومحمد عبد الحليم، مدير عام الحملة، وبإشراف لواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق "منسق الحملة" وسط حضور المئات من المواطنين وكوكبة من النجوم والفنانين.