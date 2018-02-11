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كوريا الشمالية: وفد بيونج يانج أجرى محادثات صريحة مع رئيس الشطر الجنوبى

الأحد، 11 فبراير 2018 09:14 ص
كوريا الشمالية: وفد بيونج يانج أجرى محادثات صريحة مع رئيس الشطر الجنوبى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون


سول (رويترز)
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد، إن وفدها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أجرى محادثات "صريحة وصادقة" مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن دون الإشارة إلى دعوة الشمال مون لحضور قمة فى بيونجيانج.

وقالت إن كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سلمت "بكياسة" رسالة شخصية من الزعيم الكورى الشمالى إلى مون خلال المحادثات التى جرت أمس السبت، وأبلغت مون أيضا بنية شقيقها دون أن توضح الوكالة ما هذه النية.

وقال مسؤولون فى كوريا الجنوبية إن مون تلقى دعوة لزيارة بيونجيانج لإجراء محادثات مع كيم جونج أون خلال محادثات ومأدبة غداء استضافها مون فى القصر الأزرق الرئاسى فى سول أمس السبت.

وإذا عقدت هذه القمة فستكون الأولى التى تجمع زعيمى الكوريتين منذ 2007. ودأب مون على السعى لحل دبلوماسى للأزمة بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية لمون إن كيم جونج أون يريد أن يجتمع معه "فى المستقبل القريب" ويريده أن يزور كوريا الشمالية "فى أقرب وقت يناسبه".

وقال المتحدث باسم البيت الأزرق كيم اوى-كيوم فى إفادة صحفية إن زعيم كوريا الجنوبية رد قائلا "دعونا نهيئ الأجواء كى نتمكن من تحقيق ذلك".


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