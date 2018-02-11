كلب يعقر مواطنا فى خصيتيه بحدائق القبة.. والنيابة تقرر حبس صاحبه 15 يوما





محمد محسوب

قررت نيابة حدائق القبة، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق "كلبه" صوب مواطن فعقره من "خصيتيه"، كما أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى، لتحديد حجم الإصابة، والأضرار التى لحقت به.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من"محمد.ن.ر " 38 سنة، يتهم فيه "إسحاق. ع.ا "بإطلاق كلبه صوبه أثناء تواجده داخل "سيبر نت"، فعقره الكلب من "خصيتيه"، فتحرر المحضر رقم 1062 جنح حدائق القبة لسنة 2018.

وكشف شهود العيان، للنيابة أن الجانى كان علي خلاف مع صاحب "السيبر نت" وأحضر كلبه من نوعية "رود فايلر"، وأطلقه على زبائن السيبر، فعقر المجنى عليه.