كلب يعقر مواطنا فى خصيتيه بحدائق القبة.. والنيابة تقرر حبس صاحبه 15 يوما

كلب يعقر مواطنا فى خصيتيه بحدائق القبة.. والنيابة تقرر حبس صاحبه 15 يوماالأحد، 11 فبراير 2018 08:23 م
النيابة قررت حبس صاحب الكلب - أرشيفية
محمد محسوب
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قررت نيابة حدائق القبة، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق "كلبه" صوب مواطن فعقره من "خصيتيه"، كما أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى، لتحديد حجم الإصابة، والأضرار التى لحقت به.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من"محمد.ن.ر " 38 سنة، يتهم فيه "إسحاق. ع.ا "بإطلاق كلبه صوبه أثناء تواجده داخل "سيبر نت"، فعقره الكلب من "خصيتيه"، فتحرر المحضر رقم 1062 جنح حدائق القبة لسنة 2018.
وكشف شهود العيان، للنيابة أن الجانى كان علي خلاف مع صاحب "السيبر نت" وأحضر كلبه من نوعية "رود فايلر"، وأطلقه على زبائن السيبر، فعقر المجنى عليه.
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عدد الردود 0
بواسطة:
ابو هاشم
ارجوكم سرعة وضع ضوابط لاقتناء الكلاب والسير بها في الشوارع
تقليعة وانتشرت بين الشباب اقتناء كلاب غاية في الخطوره تتسبب باضرار غير عاديه ولا يوجد قانون منظم لها ولا عقوبه محده لصاحب الكلب الذي يتسبب بالضرر .
عدد الردود 0
بواسطة:
Tito
على السلطة التنفيذية ايجاد حل
يا متخذي القرار يا مسئولين الشعب بطلب تطبيق القانون حيال اصحاب الكلاب والسيبرات . مأوي للبلطجة والارهاب اذا لم تسطيعوا ذلك . رخصوا لنا السلاح حتى نحافظ على اعراضنا وممتلكاتنا.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
سيدى بشر
سيدى بشر خاصه شارع المسرح هناك موضه الكلاب الخطره على المواطنين شيء فى غايه الخطورة وكابوس ياريت يكون فى وقفه من الدوله تجاه هذه الكارثة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصح
اكيد الكلب نتايه وعجبته خصيه الشاب او كلب ذكر ومثلي
يعني ملقاش حاجه الا خصيه الشاب لماذا خصيته هو كان بيعمل له ايه علشان يعضه في خصيته يمكن زي ماتقول دكتور الازهر سعاد مضاجعه الحيوانات وقرص علي الكلبه شويه هه هه هه عموما متخافش الدكتوره سعاد قالت ان الكتب بتتكلم عن مضاجعه الحيوانات وتسمح بها مفيش مشكله انشر وشكرا
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بواسطة:
مصري بجد
فين سيادة القانون
عايزين تجنيد مزيد من أفراد الشرطة وزيادة مرتباتهم وتسليحم بأحدث المعدات وزيادة صلاحياتهم عشان مستقبل مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
النحاس باشا
المشكله مش من الكلب...
... المسكله من اللى مربيه ومعلمه قلة الحيا.....