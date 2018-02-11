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كريستين لاجارد: التقلبات الحادة فى الأسواق خلال الأيام الماضية غير مقلقة

الأحد، 11 فبراير 2018 01:18 م
كريستين لاجارد: التقلبات الحادة فى الأسواق خلال الأيام الماضية غير مقلقة كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى خلال القمة


دبى ياسمين سمرة
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قالت كريستين لادجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى اليوم الأحد إن التقلبات الحادة فى أسواق الأسهم وغيرها خلال الأيام القليلة الماضية غير مقلقة، لأن النمو الاقتصادى العالمى قوى والتمويل المتاح كاف.

 

وشددت لاجارد خلال جلسة حوارية أدارها معها ريتشارد كويست من سى إن إن خلال اليوم الأول لقمة الحكومات العالمية فى دبى، على أنه يتعين على المراقبين والحكومات انتهاز الفرصة لتفادى أية أزمات مستقبلية من خلال الإصلااحات المالية والاقتصادية.

 

وتابعت: "أنا متفائلة بنسة بدرجة معقولة بسبب الشكل العام لدينا فى هذه اللحظة، لكننا لا يمكننا التراجع وانتظار النمو حتى ينمو بصورة طبيعية".


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