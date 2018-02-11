كرستين لاجارد تعتبر التقلبات فى الأسواق المالية "تصحيحات ضرورية"الأحد، 11 فبراير 2018 06:08 م
كرستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولى
أ ف ب
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اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد فى دبى اليوم الأحد، أن التقلبات الأخيرة فى الأسواق المالية ناجمة عن "تصحيحات ضرورية"، داعية إلى عدم القلق حيال تبعات ذلك.
وقالت لاغارد خلال مشاركتها فى مؤتمر "القمة العالمية للحكومات" فى دبى "الارتياب الذى أصاب الأسواق فى الأيام الماضية لا يقلقنى".
وأضافت: "من الواضح بنظرنا أن هذه التحركات فى الأسواق ناجمة عن تصحيحات ضرورية فيها".
وسجلت الأسواق العالمية تراجعًا الأسبوع الماضى نتيجة الذعر الذى أثاره تراجع مؤشر داو جونز على خلفية القلق إزاء زيادة معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة، قبل أن تعود وترتفع.
وتوقع محللون أن تستمر التقلبات، لكنهم استبعدوا فى المقابل أن تشكل الخسائر التى سجلت مصدر قلق كبيرا للمتعاملين.
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