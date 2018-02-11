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كتيبة عسكرية روسية تغادر سوريا بعد تأدية مهمتها

الأحد، 11 فبراير 2018 05:14 ص
كتيبة عسكرية روسية تغادر سوريا بعد تأدية مهمتها عناصر من الجيش الروسى


موسكو أ ش أ
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أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، أن قوات كتيبة شرطة عسكرية تابعة للجيش الروسى عادت من الأراضى السورية، بعد خدمتها فى حلب لمدة 18 شهرا إلى الشيشان، السبت.

وقال قديروف - حسب ما نقلته وكالة (تاس) الروسية - " إن رجالنا كانوا موكلين بمهمات مسؤولة للغاية تهدف لحماية المنشآت الحيوية لجيش الدفاع الروسى وفرْض النظام العام وضمان أمن السكان المدنيين وتحقيق تسوية سلمية للنزاع السوري".

وأضاف " إن 393 جنديا بجانب القائد رسلان نومخاجيف عادوا إلى وطنهم سالمين بعد أن أدوا واجبهم بشرف"، جدير بالذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين زار قاعدة حميميم الجوية فى سوريا يوم 11 ديسمبر الماضى وأمر ببدء سحب الجنود الروس من سوريا.


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