قيادى بحكومة السراج يعرقل مشاركة عسكريين ليبيين بالمنطقة الغربية فى اجتماعات القاهرة

كتب أحمد جمعة

أكدت مصادر عسكرية ليبية، عرقلة قيادى عسكرى فى قوات حكومة الوفاق الوطنى العسكريين المنتمين للمنطقة الغربية من المشاركة فى اجتماعات العسكريين الليبيين فى القاهرة.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، مساء الأحد، أن قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي فى حكومة الوفاق اللواء أسامة جويلي، يعرقل وصول وفد العسكريين الليبيين المنتمين للمنطقة الغربية الذى يترأسه العميد سالم جحا، موضحة أن الدور السلبى الذى يلعبه أسامة جوبلى يهدف لإفشال جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وتوصلت الجولة الثالثة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التى عقدت فى القاهرة بين ضباط ليبيين، والتي اختتمت أعمالها نوفمبر الماضى، إلى نقاط اتفاق شبه نهائية حول توحيد الجيش الليبي، وعلاقته بالسلطة المدينة فى ليبيا التى تعانى من فوضى عسكرية وأمنية.