قيادى بحكومة السراج يعرقل مشاركة عسكريين ليبيين بالمنطقة الغربية فى اجتماعات القاهرة

قيادى بحكومة السراج يعرقل مشاركة عسكريين ليبيين بالمنطقة الغربية فى اجتماعات القاهرةالأحد، 11 فبراير 2018 09:26 م
فائز السراج
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
أكدت مصادر عسكرية ليبية، عرقلة قيادى عسكرى فى قوات حكومة الوفاق الوطنى العسكريين المنتمين للمنطقة الغربية من المشاركة فى اجتماعات العسكريين الليبيين فى القاهرة.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، مساء الأحد، أن قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي فى حكومة الوفاق اللواء أسامة جويلي، يعرقل وصول وفد العسكريين الليبيين المنتمين للمنطقة الغربية الذى يترأسه العميد سالم جحا، موضحة أن الدور السلبى الذى يلعبه أسامة جوبلى يهدف لإفشال جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وتوصلت الجولة الثالثة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التى عقدت فى القاهرة بين ضباط ليبيين، والتي اختتمت أعمالها نوفمبر الماضى، إلى نقاط اتفاق شبه نهائية حول توحيد الجيش الليبي، وعلاقته بالسلطة المدينة فى ليبيا التى تعانى من فوضى عسكرية وأمنية.
إضافة تعليق
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان
فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة