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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا فى الضفة الغربية

الأحد، 11 فبراير 2018 09:08 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا فى الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات طالت 13 فلسطينياً بينهم سيدة فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت قوات الاحتلال أن المعتقلين "مطلوبون أمنياً" وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق.

وأوضحت مصادر فلسطينية فى نابلس شمال الضفة الغربية أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 بينهم امرأة.. وفى طولكرم اعتقلت اثنين.

وفى جنوب الضفة، فى بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابا واحدا، وفى الخليل اعتقلت الطفل محمد احمد شلالدة، تزامناً مع اقتحام مدينة يطا، وسلمت الشاب محمد خالد جبارين مخامرة بلاغًا لمراجعة مخابرات الاحتلال.

كما اعتقلت مساء أمس 4 شبان من قرية النبى صالح على حاجز تم نصبه على مدخل مستوطنة حلميش وهم جميعهم من عائلة التميمى استمرارا فى سياسة الاحتلال مع هذه العائلة لما تقوم به من رفض للمحتل، لاسيما وأن ابنتهم عهد التميمى محتجزة حتى الان من قرابة شهرين بتهمة الاعتداء على جنود الاحتلال وإهانتهم.


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