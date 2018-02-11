قوات الأمن العراقية تلقى القبض على قيادى بداعش فى الموصل





بغداد أ ش أ

ألقت قوات الأمن العراقية ، اليوم الأحد ، القبض على قيادى بتنظيم داعش الإرهابى مع أحد أقاربه فى مدينة الموصل.

وأوضحت قوات الأمن ـ فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ـ أن مفارزها تمكنت من القبض على أحد قيادى تنظيم داعش الإرهابى يدعى (ق.م.ي) مع أحد أقاربه ينتسب إلى الجيش العراقى يدعى (ق.خ.س) ، أثناء مراجعته إلى مديرية الجنسية والأحوال فى نينوى ، وأنه تم تسليم الشخصين الى الجهات المختصة لأخذ الاجراءات القانونية بحقهما

وعلى صعيد متصل ، ذكر مصدر قضائى أن المحكمة الجنائية المركزية حكمت بالسجن المؤبد على متهمة فى تنظيم داعش الاٍرهابى فى محافظة نينوى ، وأشار الى أن المتهمة تعمل فى ديوان الحسبة لدى تنظيم داعش وتقوم بتفتيش النساء ومحاسبة من لا تلتزم بالزى الشرعى الذى فرضه التنظيم.

وفى نفس السياق ، نقلت الوكالة العراقية عن وزير الخارجية الكويتى نائب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن الأموال التى سيتم جمعها لا عادة اعمار العراق هى واجب على المجتمع الدولى وليست مساعدات انسانية.

وأضاف الصباح ـ عشية انطلاق المؤتمر الدولى لإعمار العراق ـ " إن المنح المالية للعراق ليست معونات ومساعدات بل هى واجب على العالم كله ، وعلينا دعم العراق فى السلم كما كان يدافع عن العالم أجمع فى وقت الحرب ودحر الجماعات الارهابية".

ويستمر مؤتمر إعمار العراق الذى تستضيفه الكويت يومين ، وسيلتقى خلاله ممثلو أكثر 2300 شركة عالمية و35 دولة.