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قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة يحرر أول محضر إحراز سلاح نارى بعد افتتاحه

الأحد، 11 فبراير 2018 04:34 ص
قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة يحرر أول محضر إحراز سلاح نارى بعد افتتاحه سلاح نارى - صورة أرشيفية


سوهاج - محمود مقبول
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حرر قسم شرطة سوهاج الجديدة أول محضر إحراز سلاح بالقسم بعد افتتاحه الأسبوع الماضى، بحضور محافظ سوهاج ومساعد أول الوزير لوسط الصعيد مدير أمن سوهاج، حيث تم ضبط فرد محلى الصنع و20 طلقة بحوزة عامل، هارب من حكم حضورى بالحبس لمدة شهر، وشقيقه المطلوب التنفيذ عليه بالحبس لمدة سنة.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل مراد مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بضبط سلاح نارى وطلقات ومتهمين مطلوبين فى أحكام.

 

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد علام ضابط مباحث القسم من ضبط شحاتة.ع.ع، 48 سنة عامل ويقيم بناحية ملوى "المنيا" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 12254 جنح مركز ملوى لسنة 2016 حصر 8298 لسنة 2017 حضورى حبس شهر وكفالة "50" جنيهًا تبديد، وبحوزته فرد روسى محلى الصنع و"20" عيار 7.62 × 39، وضبط شقيقه أحمد.ع.ع، 38 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 13609 جنح مركز ملوى لسنة 2016 حصر 15233 لسنة 2017 حضورى سنة، "100" كفالة.

 

بمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم سوهاج الجديدة بتاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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