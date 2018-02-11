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قافلة الأزهر الطبية تبدأ أعمالها فى بوركينا فاسو بحضور حرم الرئيس البوركينى

الأحد، 11 فبراير 2018 03:06 م
قافلة الأزهر الطبية تبدأ أعمالها فى بوركينا فاسو بحضور حرم الرئيس البوركينى قافلة الأزهر الطبية تبدأ أعمالها في "بوركينا فاسو"


كتب لؤى على
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دشنت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى جمهورية بوركينا فاسو، أعمالها باحتفال رسمى وشعبى حاشد، تقدمته "سيكا كابوريه" زوجة رئيس دولة بوركينا فاسو، والسفير "هشام ناجى"، سفير مصر فى بوركينا فاسو، وأعضاء قافلة الأزهر الطبية.

وأعربت حرم رئيس بوركينافاسو عن شكرها للأزهر الشريف وإمامه الأكبر وللحكومة المصرية لدعمهم ومساندتهم لجمهورية بوركينا فاسو، مشيرة إلى أن تلك القافلة تأتي في إطار دعم مصر الدائم لشعب بوركينا فاسو.

وشددت حرم الرئيس البوركينى، أن هذا العمل الخيرى الذى يقدمه الأزهر الشريف سيدخل فى ذاكرة التاريخ البوركينى، معربة عن أملها فى تواصل التعاون بين مصر بوركينا فاسو.

بدوره ، أكد السفير "هشام ناجى" سفير مصر فى بوركينافاسو، أن هذا العمل الخيرى العظيم ليس بجديدٍ على الأزهر، وأن توجه القوافل الطبية المصرية إلى إفريقيا له عظيم الأثر على علاقات مصر بجيرانها، مضيفا أن هذه القافلة تعد الأولى الموفدة إلى بوركينا فاسو وجاءت وفاءً لوعد الإمام الأكبر لرئيس جمهورية بوركينا فاسو خلال زيارته لمشيخة الأزهر العام الماضى.

وأوضح السفير المصرى أن تسيير هذه القافلة يعد نموذجًا لتعاون مصر المعهود مع دول إفريقيا، خاصة فى قطاع الصحة الذى يعد أحد أهم القطاعات التى تحتاج للدعم فى إفريقيا.

كانت قافلة الأزهر الطبية قد توجهت إلى بوركينا فاسو نهاية الأسبوع الماضى، ويستمر عملها حتى التاسع عشر من فبراير الجارى، فى ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وانطلاقًا من الدور الاجتماعي والإنساني الذى يضطلع به الأزهر تجاه القارة الإفريقية.

وتضم القافلة 24 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الممرضين والإداريين لإجراء الكشف الطبي المجاني على المرضى بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية البسيطة والمعقدة مع توزيع الدواء المجاني المناسب لكل حالة، حيث تم شحن ستة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.


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