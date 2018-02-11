قادة صناعة الغذاء: عدم توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد سيهدد قطاع الغذاء البريطانى

قادة صناعة الغذاء: عدم توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد سيهدد قطاع الغذاء البريطانىالأحد، 11 فبراير 2018 04:49 م
أ ش أ
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يحذر قادة صناعة المواد الغذائية فى بريطانيا من أن عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا منه يهدد برفع الأسعار ، وتقويض نوعية معيشة المزارعين ويعرضهم للمخاطر .
و نشرت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية اليوم الأحد رسالة مشتركة لقادة صناعة المواد الغذائية بما فى ذلك الاتحاد الوطنى للمزارعين واتحاد الغذاء والشراب ومجلس الدواجن البريطانى دعوا فيها إلى تجارة "حرة وخالية من الاحتكاك" مع الاتحاد الأوروبي، مضيفين أنه يتعين على الحكومة أيضا ضمان وجود إمدادات كافية من العمالة الموسمية والدائمة لصناعة المواد الغذائية.
وتقول الرسالة "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى يفشل فى دعم السلسلة الغذائية فى المملكة المتحدة سيكون سيئا بالنسبة لاقتصاد البلاد ومجتمعنا".
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