قائد بالبيشمركة العراقية يهدد كردستان بالاستيلاء على النفط





بغداد (أ ش أ)

هدد قائد فى قوات البيشمركة العراقية، اليوم الأحد، حكومة إقليم كردستان بالاستيلاء على صهاريج نقل النفط الخام بالإقليم فى حال عدم توفير رواتب القوات.

وقال قائد لوائى (3 و7) الخاصة فى قوات البيشمركة، أيوب يوسف - فى رسالة موجهة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان نقلتها فضائية "السومرية نيوز" العراقية -: "لا يجوز أن يدفع البيشمركة ضريبة السياسة الخاطئة"، لافتا إلى أنه كان من الواجب أن يتم توفير حياة كريمة للقوات بدلا من قطع رواتبهم وقوتهم.

وطالب سعيد حكومة الإقليم ضرورة توفير رواتب البيشمركة فى أسرع وقت، مؤكدا أنه فى حال عدم الاستجابة سيكون لنا موقف جدى ونقطع الطريق أمام كافة الصهاريج التى تنقل النفط الخام والاستيلاء عليها.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، فى وقت سابق، أن توفير الرواتب ستكون من أولويات مهامها لعام 2018، مؤكدة أنها قررت بيع كافة السيارات الحكومية المستعملة لمؤسسات ووزارات الإقليم لتوفير موارد مالية والتقليل من المصاريف.