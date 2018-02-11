فنزويليون يسارعون إلى الحدود الكولومبية بعد إعلان إجراءات للسيطرة على الحدود





كراكاس أ ش أ

سارع آلاف الفنزويليين إلى المعابر الحدودية مع كولومبيا، بعد إعلان رئيسها خوان مانويل سانتوس إجراءات لتشديد السيطرة على الحدود مع فنزويلا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" السبت، أن السبب فى ذلك يعود إلى خشية الفنزويليين من عدم التمكن من دخول كولومبيا فى حال التنفيذ الكامل لتلك الإجراءات، مشيرة إلى أن الذين سجلوا للحصول على وثيقة العبور الخاصة أو من يمكنهم الحصول على جواز سفر هم من سيستطيعون عبور الحدود.

يذكر أن آلاف الفنزويليين يعبرون الحدود يومياً إلى كولومبيا للبحث عن عمل مؤقت أو لشراء السلع الأساسية فى ظل معاناة فنزويلا لسنوات من مستويات تضخم عالية ونقص حادٍ فى الغذاء والدواء.