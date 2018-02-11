غرق سيدة عجوز "93 عامًا" فى ترعة الفاروقية بسوهاج والنيابة تصرح بدفن جثتها





سوهاج - محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بمركز أخميم شرقى بمحافظة سوهاج، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها غرقا بترعة الفاروقية بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة المركز، عقب سقوطها فيها أثناء تواجدها على حافتها.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بسقوط ربة منزل داخل ترعة الفاروقية دائرة مركز أخميم وغرقها. وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز، بإشراف اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أنه أثناء جلوس "ن م ع"، 93 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، على حافة الترعة أمام مسكنها، سقطت بها، مما نتج عنه غرقها ووفاتها؛ وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

نُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبسؤال نجل المتوفاة "م أ ع"، 43 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أيَّد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24 عوارض المركز لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.