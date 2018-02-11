video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. تشغيل سيارات النقل الداخلى بالعريش لنقل المواطنين بالأسعار العادية

الأحد، 11 فبراير 2018 11:07 م
غدا.. تشغيل سيارات النقل الداخلى بالعريش لنقل المواطنين بالأسعار العادية محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت محافظة شمال سيناء قبل قليل فى بيان لها، إن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قرر تشغيل سيارات النقل الداخلى بالمحافظة لنقل المواطنين داخل مدينة العريش بالأسعار العادية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشغيل السيارات اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة بعد العصر يوميا اعتبارا من الغد الإثنين، لنقل العاملين والمواطنين على مختلف الخطوط الداخلية فى مدينة العريش ما بين الموقف فى وسط مدينة العريش الى ضاحية السلام والريسة والعبور والمساعيد وغيرها من مناطق التجمعات، والعودة، وذلك بالأسعار العادية المقررة .

جاء ذلك بعد الشكوى من عدم وجود وسائل نقل داخل مدينة العريش ولقيام عدد من السائقين بفرض رسوم جديدة وإعلان تسعيرة بالزيادة عن التسعيرة المقررة لاستغلال الظروف الحالية فى المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: إعادة توزيع الأجزاء المتبقية من مناهج المدارس الفنية بشمال سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش



لا تفوتك
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة