غدا.. تشغيل سيارات النقل الداخلى بالعريش لنقل المواطنين بالأسعار العادية





شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء قبل قليل فى بيان لها، إن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قرر تشغيل سيارات النقل الداخلى بالمحافظة لنقل المواطنين داخل مدينة العريش بالأسعار العادية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشغيل السيارات اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة بعد العصر يوميا اعتبارا من الغد الإثنين، لنقل العاملين والمواطنين على مختلف الخطوط الداخلية فى مدينة العريش ما بين الموقف فى وسط مدينة العريش الى ضاحية السلام والريسة والعبور والمساعيد وغيرها من مناطق التجمعات، والعودة، وذلك بالأسعار العادية المقررة .

جاء ذلك بعد الشكوى من عدم وجود وسائل نقل داخل مدينة العريش ولقيام عدد من السائقين بفرض رسوم جديدة وإعلان تسعيرة بالزيادة عن التسعيرة المقررة لاستغلال الظروف الحالية فى المنطقة.