عائلات ريف السويس تدعوا المصريين للوقوف صفا واحدا في مواجهه الارهاب





السويس- سيد نون

أعلنت العائلات بالقطاع الريفي بمحافظة السويس وقوفها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة في ضد الارهاب الغاشم في سيناء، مطالبين الشعب المصري الوقوف في صف واحد وأيضا المشاركة والنزول في الانتخابات الرئاسية القادمة للتأكيد للعالم ان الشعب المصري يد واحدة.

وقامت العائلات بالقطاع الريفي بالسويس بعقد سلسلة اجتماعات من أجل التأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسة والقوات المسلحة ضد الإرهاب.

وقال أحمد خشانة منسق عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بالقطاع الريفي بالسويس، انه تم عقد عدة لقات وفاعليات بالقطاع الريفي بالسويس قام بحضورها العديد من ممثلي العائلات أكدوا خلالها أنه فى ظل هذه الظروف الراهنة والحرب الشرسة التى يخوضها الآن رجال قواتنا المسلحة البواسل ضد الإرهاب الغاشم فى سيناء هناك متطلبات لهذه المرحلة وهو الوقوف يدا واحد ضد كل من تسول له نفسه أن ينال من رجال مصر.

واكد أحمد خشانه، انه بالإضافة الى مساندتنا لرجال القوات المسلحة المصرية ورجال الأمن فالوقت لا يقبل القسمة على اثنين فأما ان نحافظ على مصر وإما أن نندم عليها فى وقت لا ينفع معه الندم وهناك مراحل فارقة خلال الفترة المقبلة وهى الانتخابات الرئاسية يجب أن نشارك بقوة لنثبت للعالم أننا نحب وطننا ونقف خلف رئيسنا للعبور من عنق الزجاجة والمخاطر التي تحاط بمصر من الداخل والخارج وتحاول النيل منها.