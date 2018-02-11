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ضبط 180 شيكاره سكر قبل تهريبها من مخزن تابع للشركة العامة للجملة بالحامول

الأحد، 11 فبراير 2018 11:58 م
ضبط 180 شيكاره سكر قبل تهريبها من مخزن تابع للشركة العامة للجملة بالحامول السكر المضبوط


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تلقى معلومات تفيد قيام أمين مخزن للسلع التموينية بالحامول التابع للشركة العامة للجملة بالتلاعب فى كميات السلع بالفرع، فشكل وكيل حملة تموينية بإدارة تموين الحامول تحت إشراف عابد العزونى مدير تموين الحامول وعضوية  محمد ريحان و رانيا جمال ومحمد المعداوى و جمال عطوه المفتشين بإدارة الحامول التموينية.

وأضاف الهابط ، لـ "اليوم السابع"، تمكنت الحملة من ضبط "م . م. أ " صاحب شركة تعبئة مواد غذائية يسلم" ب. م. أ" سائق سيارة جامبو رقم " م ج ب 6591 "نقل المنوفية ،180شيكارة سكر ،زنة الشيكارة 50كجم  أى ما يعادل 9 طن سكر تموينى لتهريبها إلي محافظة المنوفية على أن يقوم  " ر. م. أ .م" أمين مخزن السلع التموينية بالحامول بتسوية المستندات الورقية حتى لا يتم اكتشاف التلاعب، تحرر المحضر رقم 90 جنح أمن دولة طوارئ وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات

         

 


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