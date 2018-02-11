ضاحى خلفان: الجيش المصرى يقضى على حلم الحمدين فى جعل سيناء تورا بورا جديدة





كتبت مريم بدر الدين

علق ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق على عمليات الجيش المصرى فى سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية، مؤكدا أنها قضت على حلم تنظيم الحمدين فى جعل سيناء شبيهة إلى منطقة " تورا بورا" فى افغانستان.

وكتب خلفان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الجيش المصري يقضي على حلم تنظيم الحمدين في جعل سيناء تورا بورا جديدة في خاصرة أم الدنيا".



ضاحى خلفان

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الأحد، البيان الرابع للعملية الشاملة سيناء 2018، أكدت فيه أنه فى إطار عملية المجابهة الشاملة "سيناء2018" التى تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من جميع الأفرع الرئيسية بالتعاون الكامل مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية، قامت قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على جميع المحاور والمدن والقرى بشمال ووسط سيناء، حيث تمكنت حتى الآن من تحقيق النتائج الآتية: