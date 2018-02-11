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صور.. 27 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية فى إندونيسيا

الأحد، 11 فبراير 2018 05:00 ص
صور.. 27 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية فى إندونيسيا جثة أحد الضحايا


جاكرتا (أ ف ب)
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ننشر صور للحادث المروع بإندونيسيا والذى راح ضحيته 27 شخصا جراء حادث تصادم، أعلنت الشرطة الإندونيسية، السبت، أن 27 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 16 بجروح عندما تعرضت حافلة تنقل سياحا محليين لحادث سير فى جزيرة جاوة.

ووقع الحادث عندما اصطدمت الحافلة التى كان يستقلها 40 شخصا على الأقل بدراجة نارية لدى نزولها مسرعة من على تلة ما تسبب بانقلابها مرات عدة، وكان الركاب الذين قدم معظمهم من جنوب تانجيرانج فى مقاطعة بنتن بجاوة فى طريقهم إلى أحد ينابيع المياه الساخنة.

وتم إجلاء جميع الضحايا من الحافلة ونقل معظمهم إلى مستشفى محلى، بحسب الشرطة، وقال مامات دوديراكمات، المتحدث باسم مستشفى سوبانج، لقناة "ميترو" التلفزيونية "امتلأت المشرحة لدينا ولم يعد بإمكاننا استقبال مزيد من الجثث".

وكثيرا ما تقع حوادث نقل فى إندونيسيا حيث عادة ما تكون الحافلات والقطارات قديمة وصيانتها سيئة، وفى يوليو العام الماضى، توفى عشرة أشخاص كانوا مسافرين من جزيرة بالى السياحية إلى بلدة مالانغ فى شرق جاوة عندما صدمت شاحنة حافلتهم.

بكاء اهالى الضحايا
بكاء اهالى الضحايا

 

رجال الاسعاف يحملون جثة أحد الضحايا
رجال الاسعاف يحملون جثة أحد الضحايا

 

سيارات الاسعاف تحمل جثث الضحايا
سيارات الاسعاف تحمل جثث الضحايا

 

بكاء ذوى الضحايا
بكاء ذوى الضحايا

 


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