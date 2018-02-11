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الأحد، 11 فبراير 2018 09:26 م
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صور.. يمنييون ينظمون تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة 2011

الأحد، 11 فبراير 2018 09:22 م
صور.. يمنييون ينظمون تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة 2011 احتجاجات اليمن


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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نظم الآلآف من المواطنين اليمنيين اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

وانطلقت التظاهرات فى مدينة تعز الثالثة، حيث شارك فيها مختلف الائتلافات الطلابية بالجامعات اليمنية وائتلافات النساء والفتيات.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات بدأت من جامعة صنعاء بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين، حيث أعلن صالح وقتها أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد.

جانب من تظاهرات اليمن
جانب من تظاهرات اليمن

 

التظاهرات فى تعز
التظاهرات فى تعز
 
ائتلافات النساء فى اليمن
ائتلافات النساء فى اليمن

 


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