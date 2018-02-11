صور.. يمنييون ينظمون تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة 2011

صور.. يمنييون ينظمون تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة 2011الأحد، 11 فبراير 2018 09:22 م
احتجاجات اليمن
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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نظم الآلآف من المواطنين اليمنيين اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.
وانطلقت التظاهرات فى مدينة تعز الثالثة، حيث شارك فيها مختلف الائتلافات الطلابية بالجامعات اليمنية وائتلافات النساء والفتيات.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات بدأت من جامعة صنعاء بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين، حيث أعلن صالح وقتها أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد.
جانب من تظاهرات اليمن
التظاهرات فى تعز
ائتلافات النساء فى اليمن
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