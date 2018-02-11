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صور.. ميركل تؤكد استكمل ولايتها الجديدة رغم الانتقادات

الأحد، 11 فبراير 2018 09:00 م
صور.. ميركل تؤكد استكمل ولايتها الجديدة رغم الانتقادات أنجيلا ميركل المستشارة الالمانية


برلين (أ ف ب)
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أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، مساء الاحد، أنها مصممة على إنهاء ولايتها الجديدة ومدتها 4 سنوات رغم الانتقادات المتزايدة التى تتعرض لها حتى من داخل حزبها المحافظ.

وقالت ميركل فى مقابلة مع شبكة التلفزيون العامة "زد دى اف" "أنا واحدة من الاشخاص الذين يحترمون الوعود التى يقدمونها"، فى حين انها تتعرض لانتقادات حادة من مسؤولين فى حزبها الاتحاد الديموقراطى المسيحى يدعونها الى الاعداد لخلافتها.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وأضافت ميركل فى المقابلة "لقد التزمت بأن اتسلم المستشارية لاربع سنوات" وانوى "بشكل طبيعى أن التزم بما وعدت به".

ورغم مرور 12 عاما على تسلمها المستشارية فى المانيا رفضت ميركل الانتقادات التى تعتبر ان بقاءها لهذه الفترة الطويلة فى السلطة قد ادى الى تآكل نفوذها.

وتابعت فى هذا الصدد "لا انا لا اعتقد ذلك"، مع اقرارها بان حزبها الاتحاد المسيحى الديموقراطى "يطرح بعض الاسئلة بعد البقاء 12 عاما فى المستشارية".

وبدأت تظهر بوادر تمرد داخل حزب الاتحاد المسيحى الديموقراطى على ميركل اثر الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومى توصلت اليه الاربعاء الماضى مع الحزب الاشتراكى الديموقراطى.

ويأخذ عليها قسم من المسؤولين فى حزبها انها قدمت الكثير من التنازلات للاشتراكيين الديموقراطيين، خصوصا عندما تخلت لهم عن وزارة المالية.

وأكدت ميركل ان التنازل عن وزارة المالية "مؤلم لكنه يبقى بنظرى مقبولا"، وكان المحافظ المتشدد فولفجانج شويبله تسلم وزارة المالية طيلة السنوات الثمانى الماضية.

وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

 


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