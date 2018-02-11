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صور.. مظاهرة فى كوسوفو وسط الضباب الدخانى بسبب تلوث الهواء

الأحد، 11 فبراير 2018 06:00 ص
صور.. مظاهرة فى كوسوفو وسط الضباب الدخانى بسبب تلوث الهواء مظاهرة فى كوسوفو وسط الضباب الدخانى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تظاهر العشرات فى كوسوفو نتيجة لارتفاع مستويات تلوث الهواء فى بريشتينا عاصمة إقليم كوسوفو بشكل مبالغ فيه، نتيجة تهالك محطات الكهرباء وأدى ذلك إلى مستويات غير صحية تفوق فى بعض الأحيان نظيرتها فى بكين.

وتجاوز مؤشر تلوث الهواء الذى قاسته السفارة الأمريكية فى بريشتينا 300 نقطة على مدار عدة أيام فى ديسمبر وهو مستوى يعرفه الخبراء بأنه خطير على الصحة.

والضباب الأسود الذى يغطى سماء المدينة ناجم عن انبعاثات محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالفحم على مشارف المدينة وأيضا الاستخدام المفرط للفحم فى التدفئة.

وعاد المؤشر إلى المنطقة الحمراء مجددا يوم الاثنين مسجلا 152 درجة، وقال بسيم سالمنكو الذى يعيش قرب محطات توليد الكهرباء لرويترز ”عندما نغسل الملابس البيضاء وننشرها فى الخارج لتجف فى كثير من الأحيان نضطر لغسلها مرة أخرى بسبب الغبار.“

ويعتمد إقليم كوسوفو الذى به خامس أكبر احتياطات للفحم الجيرى فى العالم على الفحم فى توليد الكهرباء وتستعين به الكثير من المنازل فى التدفئة لرخص سعره.

الضباب الدخانى فى كوسوفو نتيجة للتلوث
الضباب الدخانى فى كوسوفو نتيجة للتلوث

 

المئات يتظاهرون بالكمامات فى كوسوفو بسبب التلوث
المئات يتظاهرون بالكمامات فى كوسوفو بسبب التلوث

 

تلوث الهواء فى كوسوفو
تلوث الهواء فى كوسوفو

 

سيدات يتظاهرن بالكمامات فى كوسوفو
سيدات يتظاهرن بالكمامات فى كوسوفو

 

ضباب دخانى فى عاصمة كوسوفو
ضباب دخانى فى عاصمة كوسوفو

 

مظاهرة بسبب التلوث فى كوسوفو
مظاهرة بسبب التلوث فى كوسوفو

 


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