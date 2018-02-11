صور.. مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية والخدمات بالمحافظة

صور.. مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية والخدمات بالمحافظةالأحد، 11 فبراير 2018 08:41 ص
مدير أمن أسيوط خلال جولته
أسيوط - هيثم البدرى
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تفقد اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن أسيوط عدد من التمركزات والنقاط الأمنية على مستوى المديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بأهمية الوقوف على المتغيرات المتلاحقة فى المرحلة الراهنة على الساحة الخارجية وما تشهده من تطورات متسارعة، وما يستوجبه من ضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس قد تحدث على الساحة الداخلية.
حيث قام مدير أمن أسيوط بتشديد الحراسة والتأمين على مستوى المديرية وتفقد الحالة الأمنية بجميع التمركزات والنقاط والخدمات المعينة على دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والشرطية وحس القوات على ضرورة اليقظة التامة وتنفيذ القانون بشده على من تسول له نفسه زعزعه الأمن والاستقرار بالبلاد.
مدير الأمن خلال جولته
جولة مدير الأمن
تفقد التمركزات الأمنية
تفقد النقاط الأمنية
جولة المدير
تأمين المنشآت
جولة مدير أمن أسيوط
تفقد التأمينات
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