صور .. محافظ كفر الشيخ: استعرضت المشروعات الاستثمارية





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، إنه استعرض خلال مجلس المحافظين الإقليمى الثالث الذى عقد بديوان عام محافظة الغربية برئاسة اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، المشروعات الجارية على أرض محافظة كفرالشيخ، ومشروعات الخطة الاستثمارية فى القطاعات الخدمية المختلفة، كما استعرض المشروعات التنموية الجديدة، آفاق 2018_2019، التى تقام بمحافظة كفرالشيخ، واحتياجات هذه المشروعات والإمكانيات المتوفرة، إلى جانب النهوض بالخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء "محافظة الأمل" محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إن من بين تلك المشروعات التى تناولها بالشرح مشروع الرمال السوداء والانتهاء من تجهيز موقع إقامة شركة الرمال السوداء والذى سيتم تسليمه للشركة خلال الأيام المقبلة على مساحة 80 فدانا، بالإضافة لإقامة عدد من المشروعات المجاورة لموقع شركة الرمال السوداء على مساحة 450 فدانا ومنها المخطط الجديد للتنمية بشمال شرق البرلس، لإنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر كمرحلة أولى ، وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن، ومجمع متكامل لأسواق الجملة، واقامة مجمع طبى بشرق مدينة كفرالشيخ على مساحة 65 فدانا، بالإضافة إلى اقامة مول تجارى بنادى كفرالشيخ الرياضى بتكلفة 35 مليون جنيه على مساحة 1000 م2، ويتم تنفيذه خلال عامين، وتطوير حديقة صنعاء، وتطوير فندقى دهب وكيلوبترا بمصيف بلطيم، وإنشاء فندق جديد بالمصيف على مساحة 1000 متر، وتنمية الثروة السمكية، وبرامج التصدى لصيد الزريعة ودعم شرطة المسطحات بلنشات جديدة مجهزة أمنياً، فضلاً عن مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة بالإضافة لمشروع وحدة الرصف والتى وفرت آلاف الجنيهات لصالح المحافظة.

وقال المحافظة، إنه أكد لوزير التنمية المحلية ، أنه جاري توفير أماكن لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة، وتوزيع السلع المدعمة على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وأنه وجه بتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الأسعار وتوافر السلع.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، كما تناول إقامة عدد من المشروعات الخدمية ، منها إقامة مدرسة يابانية بكل مدينة فضلاً عن إنشاء مدرسة للتمريض بكل مدينة من مدن المحافظة، لتوفير احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من هئية التمريض اللازمة للتشغيل وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، كما استعرض مخطط المدينة الأولومبية، ومكتبه عامة ، والمنطقة الحرة شمال مركز مطوبس، على مساحة 150 فدانا، والمنطقة الاستثمارية على مساحة 10 آلاف فدان، بطول 25 كيلو متراً، وبتكلفة 200 مليار جنيه، وتوفر 250 ألف فرصة عمل وتدعم الاقتصاد القومى بـ50 مليار جنيه سنويا.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه استعرض إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وأنه يتابع تلقى طلبات تقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة المستمر حتى 14 مارس المقبل ، كما تناول الحملة القومية لمحو الأمية تحت شعار "كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018م"، والتى تتم خلال 4 مراحل كل مرحلة 3 أشهر للقضاء على الامية بالمحافظة ، وأن إجمالى عدد الفصول فى المرحلة الأولى 2154 فصلاً، وعدد الدارسين 26646 دارساً، مؤكدا أنه سيساعد الدارسين فى مشروع محو الأمية بتوفير فرص عمل لهم وإقامة مشروعات صغيرة، وتوفير ماكينات خياطة وتريكو للسيدات بالإضافة لإدراج المستحقين فى مشروع تكافل وكرامة، وصرف مساعدات للدارسين الجادين مساعدات وكراتين تحيا مصر.

قال محافظ كفرالشيخ، إن من بين تلك المشروعات التي تناولها خلال الاجتماع ، إقامة مصنع غزل كفرالشيخ على مساحة 80 فدانا بشمال البرلس، بالإضافة لوضع خطة لتطوير مصنع الغزل بكفرالشيخ الذى أنشئ عام 1973، وتحديث المعدات والماكينات للتغلب على مشاكل الماكينات القديمة.

يذكر أن مجلس المحافظين الإقليمى الثالث الذى عقد بديوان عام محافظة الغربية ترأسه اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، وحضور اللواء السيد ، نصر محافظ كفر الشيخ ،واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، واللواء حمدى القمحاوى أمين عام وزارة التنمية المحلية، والدكتور ايمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال محافظ المنوفية، لمناقشة عدد من الملفات التنموية بالمحافظات .



محافظ كفر الشيخ خلال المجلس المحافظين الإقليمى



المحافظون قبل انعقاد مجلس المحافظين



جانب من اجتماع مجلس المحافظين المصغر



اجتماع مجلس المحافظين المصغر