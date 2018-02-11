video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ دمياط يتفقد إطفاء حريق عقار الدروس الخصوصية وارتفاع المصابين لـ26

الأحد، 11 فبراير 2018 12:19 ص
صور.. محافظ دمياط يتفقد إطفاء حريق عقار الدروس الخصوصية وارتفاع المصابين لـ26 تصاعد الأدخنة فى حريق محل موبايلات


دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عملية الإطفاء والتبريد، التى تقوم بها قوات الحماية المدنية، لإخماد  للحريق الذى شب بأحد محلات بيع الموبايلات بمنطقة ميدان سرور إثر حدوث ماس كهربائى.

 

27752226_1901804079872556_1679167855134380760_n
محافظ دمياط فى محيط حريق أحد المحلات بميدان سرور

 

وتسبب الحريق فى تصاعد دخان أسود كثيف، وإصابة عدد من المواطنين بحالات إغماء واختناق، لعدد 26 حالة من متواجدين بأحد مراكز الدروس الخصوصية بالعقار نفسه، تم التعامل مع 4 حالات بالموقع من خلال سيارات الإسعاف وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، بينما تم نقل 22 حالة إلى مستشفى دمياط العام.

 

27658061_1901802513206046_3310881183135762087_n
إزالة آثار الحريق

 

وأكد المحافظ، عدم وجود أى إصابات بحروق وأن جميع الحالات اختناق، تم التعامل معهم بالشكل الطبى اللازم وتم خروجهم من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم.

 

27971993_1901807046538926_2961809756423861737_n
محافظ دمياط يتابع عملية إطفاء حريق محل موبايلات
 

ووجه المحافظ خلال تواجده بموقع الحادث، مع اللواء مجدي أبو العز مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، ومدير المباحث واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد إلى اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من سلامة العقار الذى نشب فيه الحريق هندسيًا، وذلك بعد الحريق وعمليتى الإطفاء والتبريد .

27657690_1901806459872318_6899529759958730205_n
الحماية المدنية تقوم باخماد الحريق

 

كما وجه اللواء عثمان بتشكيل لجنة لمعاينة المحل، لمعرفة أسباب الحريق للتأكد من وجود التراخيص، وأجهزة الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود أى مخالفات، وكذا فى جميع المحلات الواقعة بمواقع مراكز الدروس الخصوصية وفى حال عدم وجود التراخيص والأجهزة سيتم غلق المحل فورا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد مصابى حريق عقار الدروس الخصوصية بدمياط لـ22 حالة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

حريق



لا تفوتك
المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة