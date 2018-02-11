صور.. محافظ دمياط يتفقد إطفاء حريق عقار الدروس الخصوصية وارتفاع المصابين لـ26





دمياط - عبده عبد البارى

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عملية الإطفاء والتبريد، التى تقوم بها قوات الحماية المدنية، لإخماد للحريق الذى شب بأحد محلات بيع الموبايلات بمنطقة ميدان سرور إثر حدوث ماس كهربائى.

محافظ دمياط فى محيط حريق أحد المحلات بميدان سرور

وتسبب الحريق فى تصاعد دخان أسود كثيف، وإصابة عدد من المواطنين بحالات إغماء واختناق، لعدد 26 حالة من متواجدين بأحد مراكز الدروس الخصوصية بالعقار نفسه، تم التعامل مع 4 حالات بالموقع من خلال سيارات الإسعاف وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، بينما تم نقل 22 حالة إلى مستشفى دمياط العام.



إزالة آثار الحريق

وأكد المحافظ، عدم وجود أى إصابات بحروق وأن جميع الحالات اختناق، تم التعامل معهم بالشكل الطبى اللازم وتم خروجهم من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم.

محافظ دمياط يتابع عملية إطفاء حريق محل موبايلات

ووجه المحافظ خلال تواجده بموقع الحادث، مع اللواء مجدي أبو العز مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، ومدير المباحث واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد إلى اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من سلامة العقار الذى نشب فيه الحريق هندسيًا، وذلك بعد الحريق وعمليتى الإطفاء والتبريد .



الحماية المدنية تقوم باخماد الحريق

كما وجه اللواء عثمان بتشكيل لجنة لمعاينة المحل، لمعرفة أسباب الحريق للتأكد من وجود التراخيص، وأجهزة الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود أى مخالفات، وكذا فى جميع المحلات الواقعة بمواقع مراكز الدروس الخصوصية وفى حال عدم وجود التراخيص والأجهزة سيتم غلق المحل فورا.