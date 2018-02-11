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صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال المشاركين فى سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت

الأحد، 11 فبراير 2018 08:11 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال المشاركين فى سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت لمحافظ خلال تفقده اعمال النحت


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، والذى يقام بمدينة الغردقة، لمتابعة الأعمال الفنية التى يقوم بنحتها الفنانين من مختلف دول العالم، والتى سيتم وضع الأعمال الفائزة منها فى الميادين الرئيسية بمدينة الغردقة.

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المحافظ يتفقد أعمال السيبوزيوم

 

وتستضيف مدينة الغردقة فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، وهو أكبر سيمبوزيوم،  بمشاركة 37 فنانا من 22 دولة حول العالم، خلال الفترة من 22 يناير وحتى 22 فبراير الجارى.

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المحافظ يشاهد أعمال النحت
 

من جانبه، أشاد محافظ البحر الأحمر بالأعمال الفنية الرائعة التي يقوم بتصميمها الفنانين، موجها الشكر لمنظمى هذا الحدث العالمى، ومعربًا عن سعادته البالغة باختيارهم مدينة الغردقة لإقامة السيمبوزيوم الدولى للنحت، والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، كما رحب بجيع الوفود الأجنبية التى حرصت على المشاركة فى فعاليات السيمبوزيوم، متمنيًا لهم إقامة ممتعة بالمدينة السياحية.

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 المحافظ يشيد بأعمال النحت
 

وأكد أن الفن لغة بسيطة تصل لجميع العالم بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه فخور باستجابة العديد من الفنانيين الأجانب لتبادل الخبرات مع الفنانيين المصريين لظهور إبداعات متميزة علي أرض المحافظة الساحلية، متمنيًا من جميع الأجانب المشاركين دعوة أصدقائهم لزيارة محافظة البحر الأحمر للتمتع بجوها الساحر وطبيعتا الرائعة ومناظرها الخلابة، ونقل الصورة الحقيقية عن مصر لأبناء أوطانهم.

 

من ناحية أخرى، وجه الفنان التشكيلى محمد حميدة رئيس السيمبوزيوم الشكر لمحافظ البحر الأحمر علي رعايته لهذا الحدث، مشيرًا إلى أن المحافظ وافق على توفير أكبر ميادين الغردقة لتكون متحفًا مفتوحًا للنحت من كل عام لإقامة فعاليات السيمبوزيوم والورش عليها، والتى ستصبح بعد ذلك متحفا دوليا مفتوحا للنحت لجذب السياح من كل دول العالم.

 

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن عن تقديم جائزة لأفضل ثلاث أعمال فنية فى أعمال سيبموزيوم مصر الدولى للنحت، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، فى ميادين الغردقة، مؤكدًا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه فى ميادين مدينة الغردقة.

 

وأضاف :" لدينا 70 ألف متر فى الغردقة ستكون متحف مفتوح لجميع السياح بفضل أعمال السيبوزيوم ولعرض جميع أعمالهم وتكريم أفضل ثلاث أعمال منهم".

 


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