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صور.. متظاهرون يصبغون جلودهم بلون أحمر ضد مصارعة الثيران بكولومبيا

الأحد، 11 فبراير 2018 10:07 م
صور.. متظاهرون يصبغون جلودهم بلون أحمر ضد مصارعة الثيران بكولومبيا كولومبيون محتجون على مصارعة الثيران


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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احتج ناشطون كولومبيون اليوم الأحد، على ممارسة مصارعى الثيران فى ساحة بوتيرو بكولومبيا، وذلك بعد إلغاء المحكمة الدستورية الكولومبية حكما يسمح بإجراء استفتاء بشأن مصارعة الثيران.

وقام المتظاهرون بتلوين أجسادهم باللون الأحمر الذى يميز جلد الثيران، فى إشارة إلى دمائه التى تراق.

متظاهرون بكولومبيا
متظاهرون بكولومبيا

 

امرأة كولومبية
امرأة كولومبية

 

جلوس الكولومبيون على الأرض ملونيين بالدماء
جلوس الكولومبيون على الأرض ملونيين بالدماء

 

امرأة كولومبية رافضة لمصارعة الثيران
امرأة كولومبية رافضة لمصارعة الثيران

 

عزف الموسيقى خلال فعاليات الاعتراض على مصارعة الثيران
عزف الموسيقى خلال فعاليات الاعتراض على مصارعة الثيران

 

نساء كولومبيا
نساء كولومبيا

 

فتاة بكولومبيا
فتاة بكولومبيا

 


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