صور.. متظاهرون يصبغون جلودهم بلون أحمر ضد مصارعة الثيران بكولومبيا





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

احتج ناشطون كولومبيون اليوم الأحد، على ممارسة مصارعى الثيران فى ساحة بوتيرو بكولومبيا، وذلك بعد إلغاء المحكمة الدستورية الكولومبية حكما يسمح بإجراء استفتاء بشأن مصارعة الثيران.

وقام المتظاهرون بتلوين أجسادهم باللون الأحمر الذى يميز جلد الثيران، فى إشارة إلى دمائه التى تراق.



متظاهرون بكولومبيا



امرأة كولومبية



جلوس الكولومبيون على الأرض ملونيين بالدماء



امرأة كولومبية رافضة لمصارعة الثيران



عزف الموسيقى خلال فعاليات الاعتراض على مصارعة الثيران



نساء كولومبيا