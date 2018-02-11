صور.. مؤسسة بكرة لينا بالأقصر تواصل المسح لفيروس سي بقرى مدينة الزينية





الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مؤسسة "بكرة لينا" بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إجراء المسح الشامل لفيروس سى بمدينة الزينية، حيث نظمت قافلة طبية بقرية ونجع الفيايضة والحمديين بمدينة الزينية، وذلك بالتعاون مع مركز علاج فيروس سى التابع لصندوق "تحيا مصر" بالأقصر، وسط إقبال كبير من الأهالى بالقرية على الحصول على العلاج واخذ العينات للإطمئنان على أنفسهم، بالتنسيق مع محمد كمال أبوحطب منسق قطاع جنوب الصعيد.

ومن جانبه صرح عبد الرحيم جاد منسق مؤسسة بكرة لينا بالأقصر، والمشرف على القافلة الطبية، أنه تم تنظيم القافلة الطبية للمؤسسة فى قرية ونجع الفيايضة والحمديين، وذلك لدعم الأهالى والمرضى بالقرية بالعلاج المجانى والوصول إليهم فى قريتهم لإدخال السعادة فى قلوبهم بتسهيل العلاج عليهم، وذلك ضمن خطه لعمل مسح شامل لكل قري مركز الزينية، حيث إنه تقرر تخصيص يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع للنزول إلى كل نجوع مركز الزينية.

وأضاف عبد الرحيم جاد – في بيان صحفي - أن القافلة قامت بدورها فى الكشف وسحب العينات وتقديم العلاج المجانى للأهالى، وتم تنفيذها بالتنسيق مع محمود إمبابى منسق قرية الزينية، ومحمد الطيرى منسق مساعد الزينية، وتحت إشراف حمدى كريم منسق مساعد محافظة الأقصر، موضحاً أنه قبل القافلة بأيام يتم التنبيه ومخاطبة الأهالى بالقرية وإعلامهم بموعد القافلة حتى يتم استهداف علاج أكبر عدد ممكن منهم وتغطيتها بالكامل، داعيا أهالى القرية بالتوجه لمقر القافلة التى يشارك فيها عدد كبير من الأطباء وفنيى التحاليل وموظفى مركز علاج فيروس سى، بالإضافة إلى متطوعى مؤسسة بكرة لينا بالأقصر، كما قامت أطباء القافلة بالتوجه لمنزل مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وتم عمل التحليل له فى منزلة لعدم قدرته على التواجد بمقر القافلة.

قوافل بكرة لينا تصل لقرية ونجع الفيايضة والحمديين بمدينة الزينية



مؤسسة بكرة لينا بالأقصر تواصل المسح لفيروس سي