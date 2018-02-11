صور.. كرنفال البرتغال يجوب شوارع مدينة توريس فيدراس





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شارك الآلاف فى موكب كرنفال توريس فيدراس فى البرتغال، حيث ارتدى المحتفلون ملابس ملونة وأزياء تنكرية مختلفة وجابوا شوارع المدينة بمشهد شاحر، علمًا أنّ الكرنفال اجتذب آلالاف من داخل البرتغال وخارجها.



أزياء تنكرية فى كرنفال البرتغال



اقنعة مختلفة فى الكرنفال



جانب من كرنفال البرتغال والجميلات يرقصن



جانب من كرنفال البرتغال



رجل يحمل دميه خلال الكرنفال