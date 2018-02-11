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الأحد، 11 فبراير 2018 09:42 م
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صور.. كرنفال البرتغال يجوب شوارع مدينة توريس فيدراس

الأحد، 11 فبراير 2018 09:34 م
صور.. كرنفال البرتغال يجوب شوارع مدينة توريس فيدراس جانب من الكرنفال


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شارك الآلاف فى موكب كرنفال توريس فيدراس فى البرتغال، حيث ارتدى المحتفلون ملابس ملونة وأزياء تنكرية مختلفة وجابوا شوارع المدينة بمشهد شاحر، علمًا أنّ الكرنفال اجتذب آلالاف من داخل البرتغال وخارجها.

أزياء تنكرية فى كرنفال البرتغال
أزياء تنكرية فى كرنفال البرتغال

 

اقنعة مختلفة فى الكرنفال
اقنعة مختلفة فى الكرنفال

 

جانب من كرنفال البرتغال والجميلات يرقصن
جانب من كرنفال البرتغال والجميلات يرقصن

 

جانب من كرنفال البرتغال
جانب من كرنفال البرتغال

 

رجل يحمل دميه خلال الكرنفال
رجل يحمل دميه خلال الكرنفال

 

فعاليات مختلفة فى كرنفال البرتغال
فعاليات مختلفة فى كرنفال البرتغال

 


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