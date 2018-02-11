video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قصة الطفل عبدالرحمن مع الكرسى المتحرك..ووالده: بعت كل ما أملك لعلاجه

الأحد، 11 فبراير 2018 08:00 ص
صور.. قصة الطفل عبدالرحمن مع الكرسى المتحرك..ووالده: بعت كل ما أملك لعلاجه الطفل عبدالرحمن مصاب بدمور فى خلايا المخ منذ 11عام


أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

10 سنوات قضاها "عبد الرحمن" صاحب الـ13 عاما على مقعد متحرك، يشاهد أصدقاءه من بعيد يلعبون ويعيشون طفولة طالما حلم بها، لكن يشاء القدر أن يصاب بضمور فى خلايا المخ بعد ولادته بثلاثة أعوام يجعله غير قادر على الحركة وتقتصر حياته على الطعام والشراب والنوم فقط.

" ابنى جثة مفيش فيه غير النفس".. بهذه الكلمات يروى حجاج خميس، والد الطفل مأساة نجله قائلا: على مدار أكثر من 10 سنوات وأنا أسعى لعلاج ابنى بكل الطرق، سافرت من أجله كل المحافظات من أسوان إلى القاهرة، لم أتردد لحظة فى صرف كل راتبى شهريا من أجل علاجه حتى يعيش مثل الأطفال فى عمره، اضطررت أن أبيع قطعة أرض كان بحيازتى من أجل علاج ابنى لكن كل أموالى انتهت ومازالت معاناة "عبد الرحمن" باقية.

وأوضح والد الطفل: أعمل موظف فى شركة الرى وراتبى لا يتجاوز 2000 جنيه شهريا، وابنى يحتاج إلى "حفاضات" لأنه لا يتمكن من قضاء حاجته مثلنا بما يقرب من 800 جنيه شهريا، فضلا عن علاجه الذى لم اجده متوفرا باستمرار، حاولت بكل الطرق توصيل حالة ابنى للمسئولين لكن كان الرد المعتاد "سيب الورق وعدى علينا بكرة".

وعن مشقة "عبد الرحمن" ووالده فى رحلة علاجه على نفقة الدولة، أوضح الاب: تواصلت مع محافظ أسوان الحالى ووعدنى بعلاج ابنى على نفقة الدولة، وبالفعل احضرت كل الأوراق المطلوبة وذهبت فى موعدى إلى إدارة التأمين الصحى التى ظلت تماطلنى لمدة عام بزعم أن الأوراق المطلوبة غير صالحة، لم أشعر بالعجز وانتهزت فرصة زيارة وزير الصحة الحالى إلى المحافظة منذ عدة اشهر ووعدنى هو الاخر بعلاج ابنى لكنه لم ينفذ وعده حتى الآن.

ويتابع والد الطفل: ما اريد معرفته هل ابنى من حقه العلاج على نفقة الدولة أم لا، كل ما أريده أن يساعدنى المسئولين فى أن يعيش ابنى حياة طبيعية، وإذا كنت املك أموالا ما كنت طالبت بعلاجه على نفقة الدولة ولكن مرتبى ومعاش والدى يذهب لعلاج "عبد الرحمن".

واختتم والد الطفل حديثه : أتمنى أن أرى ابنى بصحة جيدة ومن أجل هذه اللحظة أفعل أى شيء، انا لم أشعر باليأس وسأظل أدافع عن حق ابنى فى العلاج على نفقة الدولة حتى يستمع لى أحد من المسئولين".

 

 

الطفل عبدالرحمن مصاب بدمور فى خلايا المخ منذ 11عام
الطفل عبدالرحمن مصاب بدمور فى خلايا المخ منذ 11عام

 

معاناة الطفل عبد الرحمن للعلاج على نفقة الدولة
معاناة الطفل عبد الرحمن للعلاج على نفقة الدولة

 

تقرير طبى يكشف حالة الطفل عبد الرحمن
تقرير طبى يكشف حالة الطفل عبد الرحمن

 

تقرير طبى من مستشفى أسوان الجامعى بحالة الطفل
تقرير طبى من مستشفى أسوان الجامعى بحالة الطفل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مأساة طفل بسوهاج يعانى ضمور المخ والعضلات وأسرته مديونة بـ45 ألف جنيه

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

محافظة اسوان

اخبار اسوان

مرضى دمور خلايا المخ

ماساة طفل بأسوان



لا تفوتك
المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة