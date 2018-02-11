صور.. قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك يشارك فى معرض فيرنكس





كتبت منى فهمى

قالت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، مساء اليوم الأحد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تخصيص جناح لقسم العمارة للمشاركة فى معرض "فيرنكس آند ذا هوم الدولى للأثاث" الذى انطلقت فعالياته مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يُشرف على الطلاب المشاركين فى المعرض الدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والأساتذة بقسم العمارة، ويتم عرض منتجات هى نتاج ورشة العمل التى حضرها الطلاب مؤخرا، التى ركزت على إعادة تدوير المخلفات من الأخشاب فى تصنيع الكراسى والترابيزات، والمصنوعات العملية التى تصلح للاستخدام فى الكليات والمدارس والفلل والحدائق.

أضافت عميد فنون جميلة الزمالك أنه يأتى ذلك بعد تنظيم ورشة عمل بمقر الكلية بالزمالك، خلال ديسمبر 2017 عن التطبيقات المعمارية والتشكيلية، وإعادة استخدام المواد المهملة لخدمة المجتمع والبيئة، تحت إشراف الخبير الألمانى "يان كوربس"، وذلك فى إطار التعاون الأكاديمى المشترك بين قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وكلية الهندسة بجامعة برلين فى ألمانيا.

وأوضحت الدكتورة صفية القبانى أن ورشة العمل استهدفت تنمية مهارات الطلاب، لإعادة توظيف تلك المواد للوصول إلى منتجات تلبى احتياجات الطلاب بالكلية، وتم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع الدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والمهندسة الدكتورة إيمان أسامة عبد الجواد، والمهندس الدكتور أحمد رضوان، والمهندس الدكتور أحمد عبد الغنى، والدكتور حسن المويلحى، وتم تنظيم معرض للأعمال التى تم إنتاجها فى إطار ورشة العمل، وتسليم شهادات تقدير للطلاب والأساتذة المشاركين بالورشة فى الكلية. ودعت عميد فنون جميلة الزمالك طلاب الكلية لتنمية قدراتهم، واكتساب مهارات اللغات الأجنبية.



قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك يشارك فى معرض فيرنكس







قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك يشارك فى معرض فيرنكس







قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك يشارك فى معرض فيرنكس



