صور.. روسيا تضاعف عدد رجال الإنقاذ لـ532 شخصا بحثا عن ضحايا الطائرة المنكوبة





كتب مؤمن مختار

ضاعفت روسيا عدد رجال الإنقاذ للبحث عن جثث الطائرة الروسية المنكوبة فى ضواحى موسكو، والتى سقطت اليوم الأحد، وعلى متنها 71 شخصا لقوا مصرعهم جميعًا.

ويشارك منذ الساعة الثامنة بتوقيت موسكو 532 شخصا، و122 وحدة فى عمليات البحث عن حطام وجثث الطائرة الروسية.

وكانت مصادر فى وزارة الطوارئ الروسية قد قالت فى وقت سابق، أن الطائرة من طراز "أن-148" التابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية" والتى كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويى فى ضواحى العاصمة الروسية.