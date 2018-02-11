صور.. جناح مصر يحصل على أفضل تصميم بمعرض OTM السياحى الدولى فى الهند





كتبت – ميرفت رشاد

اختتمت هيئة تنشيط السياحة برئاسة هشام الدميرى سلسلة من الفعاليات السياحية المهنية فى السوق، تضمنت الفعاليات المشاركة فى معرض OTM السياحى الدولى وحضره أكثر من 10,000 آلاف زائر مهنى وبلغت مساحة الجناح المصرى 110م2 شارك به نحو 14 شركة وفندق مصرى بصفة عارض وزائر.

وحصل الجناح المصرى على جائزة أفضل تصميم فى فئة الأجنحة الكبيرة تسلمها إسماعيل عامر – المستشار السياحى المصرى فى مومباى .

وقال بيان لهيئة تنشيط السياحة، إن السفير أحمد خليل افتتاح الجناح المصرى وعقدت خلاله مئات اللقاءات المهنية بين الشركات المصرية ونظيرتها الهندية بهدف الاتفاق على تعاقدات الموسم القادم، وكذلك نظم المكتب السياحى المصرى فى مومباى ضمن فعاليات المعرض محاضرة ترويجية لزوار المعرض بأحد القاعات الملحقة حول المنتجات السياحية الجديدة المطروحة بالسوق وخاصة نمط سياحة الحوافز بعد النجاح فى اجتذاب مجموعات سياحة حوافز من السوق الهندى بأعداد كبيرة خلال العام الماضى.

كما تم التطرق إلى مناقشة نمط السياحة الدينية للمسيحيين خاصة بعد اعتماد الكنيسة الكاثوليكية لرحلة العائلة المقدسة فى مصر، حيث إن أغلبية مسيحيى الهند من الكاثوليك مما سيسهم خلال الفترة القادمة فى تنشيط هذا المنتج بالسوق الهندى .

وأضاف البيان، أنه عقب انتهاء فعاليات المعرض نظم المكتب قافلة سياحية مهنية جابت أربعة مدن هندية هى بونا وشيناى وحيدر أباد وكولكاتا شارك بها من الجانب المصرى 12 شركة وحضرها من الجانب الهندى أكثر من 360 شركة سياحة وبالتعاون مع أكبر اتحادين لشركات السياحة الهندية وهما TAAI و OTOAI . تضمنت أعمال القافلة عروضا تقديمية حول المقصد السياحى قدمها المستشار السياحى المستشار السياحى فى مومباى تلاها كلمات ترحيب من الممثلين المحليين للاتحادات السياحية الهندية ثم عروضا تقديمية قدمها ممثلو الشركات المصرية عن أهم المنتجات السياحية المصرية المطروحة بالسوق الهندى . أعقب ذلك لقاءات مهنية ثنائية بين الشركات المصرية المشاركة والشركات الهندية الزائرة .

وعلى هامش القافلة، اجتمعت الشركات المصرية المشاركة لمناقشة ظاهرة حرق الأسعار التى يتعرض لها السوق والتى تؤثر على سمعة المنتج المصرى وشددوا على ضرورة الالتزام بميثاق شرف للحفاظ على الحد الأدنى من الأسعار المطروحة بالسوق كما دعوا الجهات المختصة لضرورة التدخل بهدف ضبط أسعار السوق بما يحقق الصالح العام ويحافظ على معدلات عالية للعائد المحقق من السوق .

من جانبه أكد إسماعيل عامر المستشار السياحى المصرى فى مومباى، أن السوق الهندى يتميز بتوزيع الحصص السوقية على مئات الشركات السياحية الهندية بما يقلل من ضغوط الاحتكار التى يعانى منها المنتج السياحى المصرى فى أسواق أوروبا، مطالبا الشركات المصرية العاملة بالسوق بعدم تخفيض أسعار البيع خاصة أن الصورة الذهنية للمقصد المصرى بالسوق الهندى تضعه فى فئة المقاصد المميزة، ولذا فإنه لا حاجة على الإطلاق لعرض أسعار بخسة للمنتج .

يذكر ان تلك القافلة تمثل المرحلة الثانية من سلسلة القوافل السياحية التى تنفذه هيئة تنشيط السياحة بالسوق الهندى والتى انطلقت خلال شهر مايو الماضى فى كل من مومباى ونيودلهى وأحمد أباد وبانجلور برئاسة هشام الدميرى – رئيس الهيئة

واختتمت حزمة الفعاليات المهنية بالسوق بالمشاركة فى فعاليات معرض SATTE السياحى الدولى الذى أقيم فى العاصمة الهندية نيودلهى، حيث شارك المكتب بجناح مساحته 96 مترا مربعا شارك به نحو 10 شركات سياحية بين عارضة وزائرة .

افتتح الجناح السفير المصرى فى نيودلهى حاتم تاج الدين والذى حرص على تنظيم غداء عمل للشركات السياحية المصرية المشاركة استمع خلاله لرؤيتهم حول الموقف الحالى للسوق وسبل تطويره .

وشهد الجناح المصرى خلال المعرض إقبالا كثيفا وتم خلاله عرض عدد من الفقرات الفنية كما عقد المكتب السياحى محاضرة على هامش المعرض تناولت البدائل المختلفة لتنظيم رحلة سياحية فى مصر وفقا لاهتمامات السائح . وعقد المستشار السياحى عدة لقاءات إعلامية وتليفزيونية سلط خلالها الضوء على النجاحات التى تحققت من السوق الهندى على مدار العام الماضى بسبب الطفرات الكبيرة فى تحسن الأجواء السياسية والأمنية فى مصر بما ساهم فى تعزيز مكاسب السوق.

جدير بالذكر أن السوق السياحى الهندى قد شهد نموا مستمرا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية مما ساهم فى عودة معدلات الحركة من السوق بنهاية عام 2017 إلى نفس مستوى معدلاتها عام 2010 والذى اعتبر عام الذروة من السوق .



جانب من العرض الفرعونى جانب من العرض الفرعونى



اقبال على الجناح المصرى اقبال على الجناح المصرى



جانب من اللقاءات المهنية بالجناح المصرى جانب من اللقاءات المهنية بالجناح المصرى



الجناح المصرى بالمعرض الجناح المصرى بالمعرض