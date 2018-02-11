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صور.. تفاصيل جريمة قتل سائق لزوجته بسبب خلافات أسرية فى مصر القديمة

الأحد، 11 فبراير 2018 05:31 م
صور.. تفاصيل جريمة قتل سائق لزوجته بسبب خلافات أسرية فى مصر القديمة أحد الجيران يتحدث مع محرر "اليوم السابع"


كتب أحمد إسماعيل
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روت أم صابر، بائعة وشاهدة الرؤية الوحيدة، تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ممرضة قتلها زوجها، بسبب خلافات أسرية بمصر القديمة.

وأكدت أم صابر جارة أم رضوى "الضحية" أنها تعرف المتهم "ممدوح" منذ فترة طويلة، وذلك لكونهم أبناء منطقة واحدة، مؤكدة أنه شخص محترم وطيب وفى حاله، وأنه وزوجته لديهما 3 بنات وولد، أكبرهم "رضوى" فى الصف الثالث الإعدادى ، وهى التى روت لرجال المباحث تفاصيل الواقعة، و"هاجر" فى الصف الأول الإعدادى، و"محمد" فى الصف الأول الابتدائى، و"حنين" الصغيرة فى الحضانة.

وأردفت أم صابر، أنهم فى حالهم وليس لهم اختلاط بالجيران، و"محدش بيسمع لهم حس"، فهو يعمل سائقا فى القصر الفرنساوى، وهى تعمل ممرضة، وطيبة القلب جدا، وتحب خدمة الناس كلها.
 
أحد الجيران يتحدث لمحرر اليوم السابع
أحد الجيران يتحدث لمحرر اليوم السابع

وسردت الشاهدة تفاصيل اللحظات الأخيرة للجريمة، قائلة إنها سمعت صراخا شديدا من ناحية العقار، وعندما توجهت لمعرفة ما يحدث، شاهدت الزوج يتشاجر مع شقيق المجنى عليها أمام مدخل العقار، فأسرعت على والدته، فطلبت منها الاتصال بأخواتها، وكانت منهارة جدا.

وتابعت: عندما حاولت الاتصال بهم، وجدت ممدوح يدخل علينا فقلت له: "ليه كده دى غلبانة وكويسة.. بتعمل ليه كده"، وأغلقت الباب وصعدت لشقة الضحية، ووجدتها ملقاة على الأرض، وهناك دماء حول الرقبة، فأخذتها فى حضنى، وفضلت أصحى فيها مفيش، وكانت الدماء قد تجلطت مثل كدمات حول الرقبة، فحصل لى ذهول من الصدمة عندما عرفت أنها جثة".

أحدى جيران الضحية
أحدى جيران الضحية
 
فيما قال الحاج وجيه الشرقاوى، أحد الجيران، أن المتهم شخص طيب وفى حاله وليس له اختلاط بالجيران، وكان يرفض دخول أحد منزله، لكون زوجته منتقبة، فكان يقوم بكل أعمل المنزل من إصلاحات سواء كهرباء أو سباكة أو نجارة بنفسه، حتى لا يسمح بدخول غرباء شقته، ولم يحدث من قبل أن شاهدنا خلافات بينهما.
 
العقار الذى شهد جريمة قتل سائق زوجته بمصر القديمة
العقار الذى شهد جريمة قتل سائق زوجته بمصر القديمة
 
من جانبه، أمر المستشار فهد مجدى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة تشريح جثة الضحية، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
شرفة شقة ضحية مصر القديمة
شرفة شقة ضحية مصر القديمة

تفاصيل تلك الجريمة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالى بمشاجرة ومتوفية بمنطقة مساكن كوم الغراب، وبالانتقال عثر رجال المباحث على جثة "فاطمة ف ا س" 39 سنة، ممرضة، توفيت إثر إصابتها بطعنة نافذة بالرقبة، وجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى بالساعد الأيسر.

ومن خلال الفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها "مجدى م ا ع" 58 سنة، سائق، مقيم محل البلاغ، بسبب خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين مطبخ" محدثا ما بها من إصابات، والتى أودت بحياتها، وتم نقلها لمستشفى قصر العينى.

أم صابر جارة ضحية مصر القديمة
أم صابر جارة ضحية مصر القديمة

تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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