صور .. تعطل الدراسة بأحد مدارس الغربية بعد وفاة مقاول الإنشاءات منذ عامين





الغربية – مصطفى عادل

مأساة حقيقية تشهدها قرية محلة القصب التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب الاهمال الذي ضرب المدرسة الوحيدة بالقرية منذ سنوات بعد توقف الأعمال لوفاة المقاول، والإرهاق والتعب الذي يتعرض له الأطفال فى السير لمسافة 3كم يوميا ذهابا وإيابا للالتحاق بالمدرسة لتلقي دروسهم.

يأتى ذلك بعدما أسندت مديرية التربية والتعليم أعمال إنشاء مبني جديد بالمدرسة لأحد المقاولين منذ عدة سنوات، لإقامة مبنى مكون من 5 طوابق يضم 13فصلا، وقام المقاول بعمل الخوازيق وبعد فترة توفى المقاول وتوقفت الأعمال بالمدرسة حتى الآن، وتحول فناء المدرسة إلى شونة لتشوين الرمل والزلط وأصبح الحال كما هو عليه منذ عام 2016 وحتى الآن.

وينتظر أطفال هذه القرية تدخل اللواء احمد صقر محافظ الغربية، وإصدار قرار عاجل لإسناد المدرسة لمقاول جديد لسرعة الانتهاء من بناء المدرسة، لتخفيف عبء السير على الأقدام يوميا للقرية المجاورة للذهاب للمدرسة.

سليمان راضى أحد أبناء القرية يقول لـ"اليوم السابع" إن المدرسة مشتركة تضم ألف طالب وطالبة، وتم إسنادها لمقاول فى عام 2016 ضمن خطة التطوير وإنشاء مبنى جديد بها.

وأضاف أن المقاول قام بدق الخوازيق فى المساحة المخصصة للمبني الجديد وتوفي ولم تقم مديرية التربية والتعليم بالتحرك منذ ذلك الوقت لإسنادها لمقاول آخر لاستكمال الإنشاءات المتوقفة.

وأكد أن أبناء القرية ينتقلون يوميا لقرية ميت السراج لمسافة3كم ذهابا وإيابا للمدرسة الموجودة بها لتلقى دروسهم بدلا من ضياع مستقبلهم، لافتا أن الأطفال يتعرضون للحوادث على الطريق.

وأشارإلى أن البلاد على مشارف استحقاق دستوري "الانتخابات الرئاسية" ولا يعلم حتى الأن الأهالى أين سيقومون بالإدلاء بأصواتهم فى ظل توقف الاعمال بالمدرسة الوحيدة بالقرية.

وطالب "راضى" بتدخل اللواء احمد صقر محافظ الغربية لوضع حلول جذرية للمدرسة.

من جانبه أكد المهندس ناجي كمال مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن اللواء احمد صقر محافظ الغربية تدخل لدى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة لسرعة إعادة طرح المدرسة، مشيرا أنه سيتم الطرح فور اعتماد التمويل اللازم لها، ووضعها على أهم أولويات الخطة للانتهاء منها فورا.

وأشار فور اعتماد التمويل أنه سيتم البدء فى الأعمال وإنجازها فى أقل من 9 أشهر لإدخالها الخدمة فى العام الدراسي الجديد.