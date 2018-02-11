صور.. تعرف على مجهودات أوقاف الأقصر فى افتتاح 8 مساجد خلال شهور





الأقصر – أحمد مرعى

افتتح عدد من المساجد بمحافظة الأقصر على مدار الشهور الماضية تطبيقا لخطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لرفع كفاءة وتطوير كافة المساجد لتكون منارة للعلم والتعلم فى أمور الدنيا والآخرة، حيث شهدت المحافظة افتتاح 8 مساجد على مدار الـ8 شهور الماضية.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إن المديرية تقوم بدورها فى خدمة بيوت الله تطبيقاً لقول الله تعالى: "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر"، مؤكداً أن المساجد ليس هى حوائط وجدران تبنى وإنما هى تبنى الرجال وتبنى الأخلاق وتعمل المساجد على جمع المسلمين فى مكان واحد وتحت سقف واحد وهذا هو قمة الأخوة فى الله وفى الإسلام.

ومن أبرز المساجد المطورة، هو مسجد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وخطب الجمعة داخله نهاية نوفمبر الماضى، كما افتتح وزير الأوقاف أيضاً بالأقصر العام الماضى مسجد العتيق بمنطقة الضبعية غربى المحافظة برفقة محافظ الأقصر.

وقام الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر بافتتاح مسجد نجع الدويكات بالبغدادى، وشهد رئيس مدينة إسنا افتتح مسجد "عمر بن الخطاب" بقرية حاجر كومير بالمدينة فى أكتوبر الماضي، وفى نوفمبر الماضى تم افتتاح أعمال تطوير مسجد العتيق التاريخى بمدينة إسنا بحضور الشيخ محمود أبوالوفا الصعيدي.

ومن أبرز المواقف المميزة فى المساجد الجديدة بالأقصر، تبرع الحاجة فتحية أحمد عبد الجليل بمنزلها ومنزل والدها لبناء مسجد "الشحات" بقرية طفنس المطاعنة بإسنا وتم افتتاحه العام الماضى بحضور وكيل الأوقاف، كما حضر محمد بدر محافظ الأقصر، افتتاح مسجد المصطفى لقوات الأمن بمدينة الحبيل بالبياضية فى يوليو الماضي، وشهد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل أوقاف الأقصر أيضاً فعاليات افتتاح مسجد الزاوية البيضاء بمدينة إسنا فى مايو الماضى.







