صور.. البرازيل تقيم مهرجان الطين فى مدينة بارتى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تشهد مدينة "باراتى" البرازيلية، واحدا من أغرب المهرجانات فى العالم، يظهر فيه المشاركون وأغلبهم من الحسناوات والشباب وأجسادهم ووجوههم مغطاة بالطين فى مهرجان يسمى "حفلة الطين فى الشارع"، ويقام المهرجان كل عام حيث يقوم المشاركون به بالقفز فى الطين ودهن سائر أجزاء الجسم به.

ويعد مهرجان الطين فى البرازيل، هو طريقة للاحتفال الشعبى يظهر فيها المشاركون، وقد طلوا أجسادهم ووجوههم بالوحل ، جالبين بذلك اهتمام الكثير من السياح الأجانب، بدأ هذا المهرجان فى عام 1986 عندما دهن بعض من الزائرين الطين على أجسادهم لحمايتهم من لدغات الناموس وهم على أعتاب مدينة باراتى .