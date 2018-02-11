صور.. البرازيل تقيم مهرجان الطين فى مدينة بارتى

صور.. البرازيل تقيم مهرجان الطين فى مدينة بارتىالأحد، 11 فبراير 2018 04:14 ص
البرازيل تقيم مهرجان الطين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تشهد مدينة "باراتى" البرازيلية، واحدا من أغرب المهرجانات فى العالم، يظهر فيه المشاركون وأغلبهم من الحسناوات والشباب وأجسادهم ووجوههم مغطاة بالطين فى مهرجان يسمى "حفلة الطين فى الشارع"، ويقام المهرجان كل عام حيث يقوم المشاركون به بالقفز فى الطين ودهن سائر أجزاء الجسم به.
ويعد مهرجان الطين فى البرازيل، هو طريقة للاحتفال الشعبى يظهر فيها المشاركون، وقد طلوا أجسادهم ووجوههم بالوحل ، جالبين بذلك اهتمام الكثير من السياح الأجانب، بدأ هذا المهرجان فى عام 1986 عندما دهن بعض من الزائرين الطين على أجسادهم لحمايتهم من لدغات الناموس وهم على أعتاب مدينة باراتى .
إحدى الجميلات تلهو وسط الوحل
جميلات يشاركن فى مهرجان الطين بالبرازيل
قبلة ساخنة خلال مهرجان الوحل
جميلات البرازيل وقد لطخوا اجسادهم بالوحل
جميلات يرقصن فى البرازيل وقد دهنوا اجسامهم بالوحل
البرازيل تقيم مهرجان الطين فى مدينة بارتى
جميلات يطلين اجسادهن بالطين
فتاة تنام على الوحل
فتاه تكتب بالوحل على جسد صديقتها
الرقص فى الوحل
الضحك فى الوحل
الطين على جسد كلب
النوم فى الوحل
جانب من مهرجان الطين
جميلات وعلى رؤوسهم تيجان وقد دهنوا اجسادهن بالوحل
رجال يشاركون فى المهرجان
رجل يرتدى قناع قراصنة وقد لطخ جسده بالطين
سيدات يشاركن فى مهرجان الوحل
طفل على جسده الطين
طلاء جسد حصان صغير بالوحل
فتاة تجرى وراء شاب
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