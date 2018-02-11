video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا

الأحد، 11 فبراير 2018 01:05 ص
صور.. افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا معرض الأقصر عاصمة للثقافة العربية بقصر ثقافة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

افتتحت قيادات ثقافة الأقصر، مساء أمس السبت، فعاليات معرض الأقصر عاصمة للثقافة العربية بقصر ثقافة الأقصر، بحضور أساتذة كلية الفنون الجميلة والمهتمين بالشأن الثقافى بالأقصر.

 

إفتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عمل فني (3)
افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا 

 

وضم المعرض 77 عملاً فنيًا، ويشارك فيه 60 فنانًا من مصر وتونس والعراق واليمن وليبيا وسوريا والأردن والكويت ولبنان، وتتنوع المشاركات الفنية بين أعمال النحت والجرافيك والتصوير الفوتوغرافى والرسم وأعمال زجاجية، ويستمر المعرض حتى 17 من الشهر الجارى.

 

إفتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عمل فني (1)
افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشاركات عربية بمعرض فنى تشكيلى بالأقصر عاصمة الثقافة العربية

الاقصر

اخبار الاقصر

الاقصر عاصمة الثقافة العربية

اخبار مصر

قصر ثقافة الاقصر

اخبار المحافظات

معرض فني بالاقصر



لا تفوتك
المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة