صور.. افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا





الأقصر – أحمد مرعى

افتتحت قيادات ثقافة الأقصر، مساء أمس السبت، فعاليات معرض الأقصر عاصمة للثقافة العربية بقصر ثقافة الأقصر، بحضور أساتذة كلية الفنون الجميلة والمهتمين بالشأن الثقافى بالأقصر.



افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا

وضم المعرض 77 عملاً فنيًا، ويشارك فيه 60 فنانًا من مصر وتونس والعراق واليمن وليبيا وسوريا والأردن والكويت ولبنان، وتتنوع المشاركات الفنية بين أعمال النحت والجرافيك والتصوير الفوتوغرافى والرسم وأعمال زجاجية، ويستمر المعرض حتى 17 من الشهر الجارى.