صور.. افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا

صور.. افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًاالأحد، 11 فبراير 2018 01:05 ص
معرض الأقصر عاصمة للثقافة العربية بقصر ثقافة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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افتتحت قيادات ثقافة الأقصر، مساء أمس السبت، فعاليات معرض الأقصر عاصمة للثقافة العربية بقصر ثقافة الأقصر، بحضور أساتذة كلية الفنون الجميلة والمهتمين بالشأن الثقافى بالأقصر.
افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا
وضم المعرض 77 عملاً فنيًا، ويشارك فيه 60 فنانًا من مصر وتونس والعراق واليمن وليبيا وسوريا والأردن والكويت ولبنان، وتتنوع المشاركات الفنية بين أعمال النحت والجرافيك والتصوير الفوتوغرافى والرسم وأعمال زجاجية، ويستمر المعرض حتى 17 من الشهر الجارى.
افتتاح معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية بعرض 77 عملاً فنيًا
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