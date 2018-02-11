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صور.. ارتفاع حالات تسمم وجبات الـ"شاورما والفراخ" بكفر الشيخ لـ15 حالة

الأحد، 11 فبراير 2018 01:28 ص
صور.. ارتفاع حالات تسمم وجبات الـ"شاورما والفراخ" بكفر الشيخ لـ15 حالة حالات تسمم تتلقى الإسعافات بمستشفى كفر الشيخ العام


كفر الشيخ – محمد سليمان
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ارتفع عدد المصابين بحالات التسمم لـ15 حالة تسمم من أهالى غرب مدينة كفر الشيخ والقنطرة البيضاء وحى سخا، لتناولهم وجبة طعام بأحد المطاعم الشهيرة القريبة من حديقة صنعاء، وشعر المصابين بحالات مغص وقىء، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، ومنهم من توجه لإجراء الكشف الطبى لدى عيادات خاصة بأطباء.

 

واستقبل الدكتور محمود مرسى طلحه مدير المستشفى العام بكفر الشيخ، الحالات، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتركيب محاليل، وتم حجز 6 حالات بالمستشفى العام، لعدم استقرار حالتهم، والحالات المصابة، أحمد السيد محمود أحمد، 21 سنة، وأحمد على بسيونى كساب، 38 سنة، وبسام محمد حسنين صبحى، 16 سنة، واسلام عادل عبدالفتاح، 24سنة، وإبراهيم حسن إسماعيل، 18سنة، ومحمد على محمد الظريف، 20 سنة، وشيماء مختار البيلى، 28 سنة، وحازم محمد صبرى محمد 16 سنة من مساكن الرى، وعبدالهادى محمد عبدالهادى، 19 سنة، ومحمد السيد خليل، 25 سنة، وهشام أمين عامين، وإبراهيم محمد 6 سنوات، محمد عبدالجواد بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومارنا عبدالجواد بالفرقة الثالثة بكلية التجارة.

 

 وحرر المصابون محضراً بالواقعة، بإصابتهم بحالات تسمم لتناولهم وجبة شاورما وفراخ بأحد المحال الشهيرة القريبة من المستشفى العام.

 

1- مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل حالات تسمم
مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل حالات تسمم
 
2- حالات تسمم تتلقى الاسعافات بمستشفى كفر الشيخ العام
حالات تسمم تتلقى الإسعافات
 
3- حالة تعرضت لتسمم
حالة تعرضت لتسمم
 
4- حالة تعرضت للتسمم
حالة تعرضت للتسمم

 

6- تحرير محضر بالواقعة
 تحرير محضر بالواقعة
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو المعاطى

الحمد للة مفيش حد بيتسمم من الفول..

عايزين تأكلوا زى الخواجات؟عيشوا عيشة اهلكم احسن..

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