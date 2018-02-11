صور.. أهالى نجع أبو على بسوهاج يشكون عدم توصيل الصرف الصحى





سوهاج – عمرو خلف

يعانى أهالى نجع أبو على التابع لمركز أخميم بمحافظة سوهاج من عدم توصيل خدمة الصرف الصحى رغم وجود محطة أمام النجع، وقدم الأهالى والبالغ عددهم 15 ألف نسمة شكاوى على مدار 5 سنوات كاملة دون جدوى، مما اضطرهم الى استخدام الخزانات داخل منازلهم وسيارات الكسح والتى تحتاج إلى 100 جنيه فى الأسبوع الواحد.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع أبو على، وتحدث مع الأهالى حيث قال فى البداية ياسر محمد على - محام: نعانى منذ سنوات طويلة من عدم توصيل خدمة الصرف الصحى رغم وجود محطة أمام النجع، وحاولنا مرارا وتكرارا مخاطبة المسئولين بالشركة ومحافظة سوهاج دون جدوى، ما دفع الأهالى إلى استخدم الخزانات داخل منازلهم، ونحتاج إلى سيارات الكسح أسبوعيا والتى تتقاضى 100 جنيه فى المرة الواحدة مما يحمل الأسر فوق طاقتهم بسبب فقرهم الشديد.

ومن جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن خدمة توصيل الصرف الصحى لنجع أبو على ليس من اختصاص الشركة، ولكنها من اختصاص الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج قامت مؤخرا بتوقيع بروتوكول مع جمعية مرضى السرطان لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمركز اخميم وبالفعل تم البدء فى تنفيذ الخدمة بقريتى الكولة والعيساوية .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ان خدمة توصيل الصرف الصحى سوف تكتمل لباقى قرى ونجوع مركز اخميم خلال الفترة القادمة .



أهالى نجع أبو على



الاهالى يستخدمون خزانات للصرف الصحى



الخزانات فى المنازل



أحد الاهالى يشير الى الخزان فى منزله



الاهالى يطالبون بالصرف الصحى داخل النجع=



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