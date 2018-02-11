صور.. أزياء تنكرية وألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

استمرت فعاليات كرنفال أوروجواى فى مدينة مونتفيديو، ويعد هذا أطول كرنفال فى العالم، إذ يستمر 40 يوما، ويتخلل الكرنفال مسيرات ورقصات وأزياء تنكرية مثيرة.

يواصل الكرنفال السنوى للعاصمة الأرورغوية عروضه. المهرجان الأطول فى العالم جمع أكثر من 50 ألف عارض وعارضة أشعلو شوارع مونتيفيدو بعروضهم التى مزجت الرقص والغناء مع الضرب على الطبل الأوروجوانى، ويعد الكرنفال السنوى الذى يجمع آلاف المواطنين المحليين والسياح الأجانب بين مشاركين ومتفرجين.



إحدى جميلات بأوروجواى



أزياء تنكرية فى كرنفال بأوروجواى



أزياء تنكرية وألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى



أقنعة مختلفة



الرقص والطبول فى كرنفال بأوروجواى



ألوان مبهجة بكرنفال أوروجواى



ألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى



جانب من الفعاليات الحفل



جميلات يرقصن فى كرنفال بأوروجواى



رقصات جماعية فى المهرجان



رقصات خلال الكرنفال



عروض كثيرة خلال احتفالات اوروجواى