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صور.. آلاف اليمنيين يتظاهرون فى تعز إحياء لذكرى انتفاضة 2011

الأحد، 11 فبراير 2018 09:22 م
صور.. آلاف اليمنيين يتظاهرون فى تعز إحياء لذكرى انتفاضة 2011 احتجاجات اليمن


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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نظم الآلآف من المواطنين اليمنيين اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

وانطلقت التظاهرات فى مدينة تعز الثالثة، حيث شارك فيها مختلف الائتلافات الطلابية بالجامعات اليمنية وائتلافات النساء والفتيات.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات بدأت من جامعة صنعاء بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين، حيث أعلن صالح وقتها أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد.

جانب من تظاهرات اليمن
جانب من تظاهرات اليمن

 

التظاهرات فى تعز
التظاهرات فى تعز
 
ائتلافات النساء فى اليمن
ائتلافات النساء فى اليمن

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

السلبيات والمساوئ

الظروف التى قد تحدث من تلك التطورات غير المتوقعة ما ليس فى الحسبان، وبذلك يكون هناك لزاما بان يتم التعامل مع ما قد ظهر من مثل هذه المستجدات بالاسلوب الصحيح والسليم، بما يكون فيه من تلك المواجهات المناسبة واللازمة التى تضمن السيطرة الكاملة والشاملة على الاوضاع، بما يتناسب مع ما يمكن بان يكون له دوره الايجابى والفعال فى التعامل الامثل، فى التعرف على كل تلك الجوانب والعوامل التى تضمن تلك المواصفات التى لابد من توافرها كما يجب وفقا للأسس الموضوعة والاصول المعروفة،والبعد عن كل ما يمكن بان يكون فيه من تلك السلبيات والمساوئ التى تؤدى إلى تحقيق الخسائر الفادحة

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