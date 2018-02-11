"صحة شمال سيناء" تعلن اليوم انطلاق الحملة ضد شلل الأطفال





شمال سيناء محمد حسين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضح بيان لصحة شمال سيناء أن الحملة بناءً على تعليمات السيد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الذين أكدوا أن سلامة الفريق الطبى فى المقام الأول أثناء الحملة وضرورة أخذ جميع إجراءات السلامة المهنية للفرق المتحركة فى الأماكن الآمنة.

وتابع البيان أن تنفيذ الحملة يأتى نتيجة إيمان وإرادة أفراد الفريق الصحى فى المشاركة الفعلية فى الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وأن حماية أطفالنا من فيروس شلل الأطفال واجب وطنى لا يقل أهمية عما تقوم به مصر للحفاظ على سلامة أراضيها، مع ضرورة الحفاظ على سلامة كل فرد أثناء الحملة، وشددوا على الالتزام بأن تكون الفرق العاملة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الحضارية بالنسبة للإدارات الصحية بالشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، مع ضرورة العمل وفق الظروف الميدانية لكل إدارة صحية حفاظا على سلامة الفريق الصحى.