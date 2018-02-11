صحة بنى سويف: نستهدف تطعيم 534 ألف طفل ضد شلل الأطفال

صحة بنى سويف: نستهدف تطعيم 534 ألف طفل ضد شلل الأطفالالأحد، 11 فبراير 2018 01:00 ص
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن مديرية الصحة ستبدأ اليوم الأحد، حملة تطعيم مرض شلل الأطفال والتى تستهدف 534 ألفا و53 طفلا من عمر يوم إلى خمس سنوات وتستمر ثلاثة أيام متتالية بمدن ومراكز المحافظة السبع .
وأشار حميد لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك 190 مركز تطعيم ثابت "مكاتب ووحدات صحية"، بالمحافظة، تستقبل الأطفال فضلا عن فريق الحملة الذى يضم 1530 عضوا "طبيبا وممرضة وإداريا".
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