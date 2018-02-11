شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية تعتذر للكوريين عن تعليق بشأن علاقة كوريا الجنوبية واليابان





بيونجتشانج(رويترز)

اعتذرت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية، للجنة الكورية الجنوبية المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، اليوم الأحد، بعد أن أثار معلق استياء الكوريين الجنوبيين أثناء تغطيته حفل افتتاح الأولمبياد بتناوله القضية الحساسة الخاصة بالعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال الصحفى السابق جوشوا كوبر رامو الذى يعمل محللا فى (إن.بي.سي) على الهواء خلال حفل افتتاح الأولمبياد فى بيونجتشانج إن كل الكوريين يعترفون بأن اليابان كانت مثالا مهما فى التحول الاقتصادى لكوريا الجنوبية.

وانتقد كوريون فى شتى أنحاء العالم هذه التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعى وسرعان ما جرى تداول التماس على الانترنت . واستعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية من عام 1910 حتى عام 1945 وتركت ميراثا عميقا من انعدام الثقة والمشاعر السلبية فى كوريا الجنوبية. وقال رامو أثناء دخول الفرق الرياضية استاد الألعاب الأولمبية "كل الكوريين يقولون إن اليابان نموذج ثقافى وتكنولوجى واقتصادى مهم جدا لتحولنا".

وقال متحدث باسم (إن.بي.سي) اليوم الأحد "اعتذرنا بسرعة خطيا وعلى شاشات التلفزيون عن تصريح أدلى به أحد مذيعينا خلال حفل الافتتاح ليل الجمعة، " ونحن سعداء جدا لقبول اللجنة المنظمة فى بيونجتشانج هذا الاعتذار".