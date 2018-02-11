video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية تعتذر للكوريين عن تعليق بشأن علاقة كوريا الجنوبية واليابان

الأحد، 11 فبراير 2018 11:10 م
شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية تعتذر للكوريين عن تعليق بشأن علاقة كوريا الجنوبية واليابان دورة الالعاب الاولمبية فى كوريا الجنوبية


بيونجتشانج(رويترز)
إضافة تعليق

اعتذرت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية، للجنة الكورية الجنوبية المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، اليوم الأحد، بعد أن أثار معلق استياء الكوريين الجنوبيين أثناء تغطيته حفل افتتاح الأولمبياد بتناوله القضية الحساسة الخاصة بالعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال الصحفى السابق جوشوا كوبر رامو الذى يعمل محللا فى (إن.بي.سي) على الهواء خلال حفل افتتاح الأولمبياد فى بيونجتشانج إن كل الكوريين يعترفون بأن اليابان كانت مثالا مهما فى التحول الاقتصادى لكوريا الجنوبية.

وانتقد كوريون فى شتى أنحاء العالم هذه التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعى وسرعان ما جرى تداول التماس على الانترنت . واستعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية من عام 1910 حتى عام 1945 وتركت ميراثا عميقا من انعدام الثقة والمشاعر السلبية فى كوريا الجنوبية. وقال رامو أثناء دخول الفرق الرياضية استاد الألعاب الأولمبية "كل الكوريين يقولون إن اليابان نموذج ثقافى وتكنولوجى واقتصادى مهم جدا لتحولنا".

وقال متحدث باسم (إن.بي.سي) اليوم الأحد "اعتذرنا بسرعة خطيا وعلى شاشات التلفزيون عن تصريح أدلى به أحد مذيعينا خلال حفل الافتتاح ليل الجمعة، " ونحن سعداء جدا لقبول اللجنة المنظمة فى بيونجتشانج هذا الاعتذار".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرية الأمريكية تحقق مع 12 بحارا بتهمة تعاطى المخدرات فى اليابان

رئيس كوريا الجنوبية يرفض دعوة اليابان لاستئناف التدريبات العسكرية مع أمريكا

شبكة إنبىسى الأمريكية

الكوريين

علاقة كوريا الجنوبية

اليابان



لا تفوتك
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة