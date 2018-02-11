سقوط شقيقين يتاجران فى الأسلحة والمخدرات بعد مطاردتهما بمنطقة أطفيح





كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على شقيقين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بأطفيح، وضبط بحوزتهما بندقيتين آليتين، وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 7 لفافات من مخدر البانجو، وحاول المتهمون الاختباء بشاطئ النيل، إلا إن رجال المباحث تمكنوا من مطاردتهما وضبطهما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد بتورط "شعبان. ص" وشقيقه "رمضان" عاطلين، فى تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم تم رصد تحركات المتهمين، وتمكن النقيب وليد كمال وملازم أول أحمد فرحات من تحديد مكان اختبائهما، حيث يلجأ المتهمون إلى شاطىء النيل بالقرب من مقر سكنهما للاختباء، وتم محاصرتهما والقبض عليهما بعد محاصرتهما، وضبط بحوزتهما 7 لفافات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين.

وكشفت التحريات أن المتهم الثانى سابق اتهامه فى القضيه رقم ١٢٧٩ جنح أطفيح، حيازة سلاح نارى غير مرخص وقتل خطأ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.